Christian Dior потребовал от свердловчанки почти полмиллиона за тапочки

Компания Christian Dior попыталась через суд взыскать с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона рублей за тапочки, купленные в Турции. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Ural Mash.
«Фирма Christian Dior взыскивала с екатеринбурженки 436 тысяч рублей за 30 кг тапочек, которые она привезла из Турции в подарок на свадьбу дочери. Суд снизил исковые требования до 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.
По данным канала, груз тапочек у свердловчанки конфисковали в аэропорту Кольцово. Женщине выписали штраф, а затем о нарушении прав на товарный знак узнала французская компания. Ural Mash отмечает, что вывозом дизайнерской обуви занималась мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц.
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