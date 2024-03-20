Christian Dior потребовал от свердловчанки почти полмиллиона за тапочки

20 марта 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Французская фирма судилась с екатеринбурженкой из-за партии тапочек Фото: Владимир Жабриков Компания Christian Dior попыталась через суд взыскать с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона рублей за тапочки, купленные в Турции. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Ural Mash. «Фирма Christian Dior взыскивала с екатеринбурженки 436 тысяч рублей за 30 кг тапочек, которые она привезла из Турции в подарок на свадьбу дочери. Суд снизил исковые требования до 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала. По данным канала, груз тапочек у свердловчанки конфисковали в аэропорту Кольцово. Женщине выписали штраф, а затем о нарушении прав на товарный знак узнала французская компания. Ural Mash отмечает, что вывозом дизайнерской обуви занималась мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Christian Dior попыталась через суд взыскать с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона рублей за тапочки, купленные в Турции. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Ural Mash. «Фирма Christian Dior взыскивала с екатеринбурженки 436 тысяч рублей за 30 кг тапочек, которые она привезла из Турции в подарок на свадьбу дочери. Суд снизил исковые требования до 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала. По данным канала, груз тапочек у свердловчанки конфисковали в аэропорту Кольцово. Женщине выписали штраф, а затем о нарушении прав на товарный знак узнала французская компания. Ural Mash отмечает, что вывозом дизайнерской обуви занималась мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц.