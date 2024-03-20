Christian Dior потребовал от свердловчанки почти полмиллиона за тапочки

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Французская фирма судилась с екатеринбурженкой из-за партии тапочек Фото:

Компания Christian Dior попыталась через суд взыскать с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона рублей за тапочки, купленные в Турции. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Ural Mash.

«Фирма Christian Dior взыскивала с екатеринбурженки 436 тысяч рублей за 30 кг тапочек, которые она привезла из Турции в подарок на свадьбу дочери. Суд снизил исковые требования до 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.

По данным канала, груз тапочек у свердловчанки конфисковали в аэропорту Кольцово. Женщине выписали штраф, а затем о нарушении прав на товарный знак узнала французская компания. Ural Mash отмечает, что вывозом дизайнерской обуви занималась мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц.

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Компания Christian Dior попыталась через суд взыскать с жительницы Екатеринбурга почти полмиллиона рублей за тапочки, купленные в Турции. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Ural Mash. «Фирма Christian Dior взыскивала с екатеринбурженки 436 тысяч рублей за 30 кг тапочек, которые она привезла из Турции в подарок на свадьбу дочери. Суд снизил исковые требования до 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала. По данным канала, груз тапочек у свердловчанки конфисковали в аэропорту Кольцово. Женщине выписали штраф, а затем о нарушении прав на товарный знак узнала французская компания. Ural Mash отмечает, что вывозом дизайнерской обуви занималась мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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