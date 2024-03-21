Тренер сборной РФ предложил взять фаната треш-стримера Меллстроя в команду

Фаната, который выбежал на поле в футболке треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) во время товарищеской встречи Россия — Сербия, надо брать в сборную. Свое мнение озвучил российский тренер Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.
«Молодой человек выбежал, не догнать его было. От 10 (стюардов — прим. URA.RU) убежал, надо его брать в сборную», — Валерия Карпина цитирует telegram-канал Shot. Игра завершилась уверенной победой россиян со счетом 4:0.
По данным журналистов, мужчина выполнял челлендж стримера. Ранее Меллстрой заявлял, что готов перечислить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало об этом треш-стримере.
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