21 марта 2024

Тренер сборной РФ предложил взять фаната треш-стримера Меллстроя в команду

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Россияне сыграли с сербами на столичном стадионе «Динамо» Фото:

Фаната, который выбежал на поле в футболке треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) во время товарищеской встречи Россия — Сербия, надо брать в сборную. Свое мнение озвучил российский тренер Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.

«Молодой человек выбежал, не догнать его было. От 10 (стюардов — прим. URA.RU) убежал, надо его брать в сборную», — Валерия Карпина цитирует telegram-канал Shot. Игра завершилась уверенной победой россиян со счетом 4:0.

По данным журналистов, мужчина выполнял челлендж стримера. Ранее Меллстрой заявлял, что готов перечислить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало об этом треш-стримере.

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Фаната, который выбежал на поле в футболке треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) во время товарищеской встречи Россия — Сербия, надо брать в сборную. Свое мнение озвучил российский тренер Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции. «Молодой человек выбежал, не догнать его было. От 10 (стюардов — прим. URA.RU) убежал, надо его брать в сборную», — Валерия Карпина цитирует telegram-канал Shot. Игра завершилась уверенной победой россиян со счетом 4:0. По данным журналистов, мужчина выполнял челлендж стримера. Ранее Меллстрой заявлял, что готов перечислить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало об этом треш-стримере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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