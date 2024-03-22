У чиновников есть оправдание, почему в центре города так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С наступлением весны центр Екатеринбурга оказался в грязи — она не только во дворах, но и на главных улицах. Корреспондент URA.RU прошелся по ним и зафиксировал.

Ранее городские чиновники объясняли, что пока не могут в полную меру использовать вакуумную технику — она не применима при отрицательных температурах. Темпы уборки планируют увеличить со следующей недели. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявлял, что нет причин называть город «Грязьбургом».

Двор в Банковском переулке — рядом с горадминистрацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле Дендропарка и уральского полпредства президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Ул. Розы Люксембург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такие кучи, возможно, в большинстве случаев являются зоной ответственности управляющих компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ул. Карла Маркса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победить гряземесов мэрия пытается не один год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU