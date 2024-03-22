У чиновников есть оправдание, почему в центре города так
С наступлением весны центр Екатеринбурга оказался в грязи — она не только во дворах, но и на главных улицах. Корреспондент URA.RU прошелся по ним и зафиксировал.
Ранее городские чиновники объясняли, что пока не могут в полную меру использовать вакуумную технику — она не применима при отрицательных температурах. Темпы уборки планируют увеличить со следующей недели. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявлял, что нет причин называть город «Грязьбургом».
Двор в Банковском переулке — рядом с горадминистрацией
Возле Дендропарка и уральского полпредства президента
Там же
Ул. Розы Люксембург
Такие кучи, возможно, в большинстве случаев являются зоной ответственности управляющих компаний
Ул. Карла Маркса
Победить гряземесов мэрия пытается не один год
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