Центр Екатеринбурга оказался в грязи, у властей проблема. Фото

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Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
У чиновников есть оправдание, почему в центре города так Фото:

С наступлением весны центр Екатеринбурга оказался в грязи — она не только во дворах, но и на главных улицах. Корреспондент URA.RU прошелся по ним и зафиксировал.

Ранее городские чиновники объясняли, что пока не могут в полную меру использовать вакуумную технику — она не применима при отрицательных температурах. Темпы уборки планируют увеличить со следующей недели. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявлял, что нет причин называть город «Грязьбургом».

Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Двор в Банковском переулке — рядом с горадминистрацией
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Возле Дендропарка и уральского полпредства президента
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Там же
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Такие кучи, возможно, в большинстве случаев являются зоной ответственности управляющих компаний
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Ул. Карла Маркса
Фото:
Грязь после начала таянья снега. Екатеринбург
Победить гряземесов мэрия пытается не один год
Фото:

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С наступлением весны центр Екатеринбурга оказался в грязи — она не только во дворах, но и на главных улицах. Корреспондент URA.RU прошелся по ним и зафиксировал. Ранее городские чиновники объясняли, что пока не могут в полную меру использовать вакуумную технику — она не применима при отрицательных температурах. Темпы уборки планируют увеличить со следующей недели. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявлял, что нет причин называть город «Грязьбургом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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