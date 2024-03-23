Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур, космодром, запуск ракеты
«Союз» стартовал с космодрома в Байконуре Фото:

Ракета «Союз-2.1а» совершила старт с космодрома Байконур. Об этом сообщили корреспонденты.

«Ракета „Союз-2.1а“ <…> стартовала с Байконура», — сообщил корреспондент РИА Новости. Трансляция запуска ведется на You-Tube канале «Роскосмос ТВ». Отмечается, что ракета должна отправить к МКС корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.

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Ракета «Союз-2.1а» совершила старт с космодрома Байконур. Об этом сообщили корреспонденты. «Ракета „Союз-2.1а“ <…> стартовала с Байконура», — сообщил корреспондент РИА Новости. Трансляция запуска ведется на You-Tube канале «Роскосмос ТВ». Отмечается, что ракета должна отправить к МКС корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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