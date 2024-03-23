Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

23 марта 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

«Союз» стартовал с космодрома в Байконуре Фото: spacePD/pickupimage Ракета «Союз-2.1а» совершила старт с космодрома Байконур. Об этом сообщили корреспонденты. «Ракета „Союз-2.1а“ <…> стартовала с Байконура», — сообщил корреспондент РИА Новости. Трансляция запуска ведется на You-Tube канале «Роскосмос ТВ». Отмечается, что ракета должна отправить к МКС корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракета «Союз-2.1а» совершила старт с космодрома Байконур. Об этом сообщили корреспонденты. «Ракета „Союз-2.1а“ <…> стартовала с Байконура», — сообщил корреспондент РИА Новости. Трансляция запуска ведется на You-Tube канале «Роскосмос ТВ». Отмечается, что ракета должна отправить к МКС корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.