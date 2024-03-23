В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей днем 23 марта водитель сбил пешехода, пересекающего дорогу. Об этом сообщили очевидцы.
«Наш злосчастный перекресток Татищева — Токарей. Снова сбили человека», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили корреспонденту URA.RU, что информации о происшествии у ведомства нет.
На этом же перекрестке 22 марта водитель машины Ford сбил пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет. Мужчина с множественными переломами был госпитализирован.
Обновлено 22:03: «Водитель автомобиля Renault Clio, двигаясь по ул. Токарей на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, женщину 1984 г. р., которая переходила дорогу, в нарушение ПДД, на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, с травмами головы госпитализирована в больницу», — сообщили URA.RU в областном ГИБДД.
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