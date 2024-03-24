Президент Лаоса направил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»

Президент Лаосской народно-демократической республики Тхонглун Сисулит направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями. В этом письме он осудил теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске, передает telegram-канал АСЕАН.
«Лаосская народно-демократическая республика решительно осуждает все формы террористических актов и поддерживает международное сообщество в борьбе с международным терроризмом, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе и во всем мире. … [Передаю] глубочайшие соболезнования и сочувствие народу и правительству Российской Федерации», — написал Сисулит.
Он уверен, что россияне смогут преодолеть трудности, связанные с этой трагедией. Также президент Лаоса надеется, что в скором времени ситуация нормализуется.
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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