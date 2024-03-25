Бастрыкин ищет виновных в деле о гибели рабочего в свердловской шахте

26 марта 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Обрушение произошло на глубине 1130 метров Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об обрушении свердловской шахты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате происшествия под завалом погиб один рабочий, другой находится в реанимации. «Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности на горнодобывающем предприятии в Свердловской области», — написано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Было установлено, на шахте «Кальинская», расположенной в Североуральском округе, произошел обвал пород из-за горного удара. Под завалом оказались рабочие очистного забоя. На месте ЧП создали оперативный штаб. Над спасением работал отряд из наиболее опытные шахтеров предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать максимальную помощь службам, которые находятся на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об обрушении свердловской шахты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате происшествия под завалом погиб один рабочий, другой находится в реанимации. «Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности на горнодобывающем предприятии в Свердловской области», — написано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Было установлено, на шахте «Кальинская», расположенной в Североуральском округе, произошел обвал пород из-за горного удара. Под завалом оказались рабочие очистного забоя. На месте ЧП создали оперативный штаб. Над спасением работал отряд из наиболее опытные шахтеров предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать максимальную помощь службам, которые находятся на месте происшествия.