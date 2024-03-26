Свердловские власти через чаты предупреждают родителей о террористах

27 марта 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Власти предупреждают о том, как защитить подростков и окружающих от вербовщиков Фото: Роман Наумов © URA.RU В Екатеринбурге и Свердловской области родители детей и школьников стали получать предупреждения о провокаторах, склоняющих подростков к терроризму. В чатах появилась информация, что нужно рассказать несовершеннолетним, чтобы обезопасить их и окружающих. Одно из таких сообщений заметил читатель URA.RU в группе детского сада. «В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска — подростки и молодежь. Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем заставить сделать нечто противозаконное зрелого человека… Родителям важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке в террористические организации», — говорится в сообщении. Также рекомендуется научить детей не отвечать на сомнительные предложения, обращать внимание на новые интересы ребенка, аккуратно спрашивать, с кем он ведет переписку, обращать внимание, если он выполняет задания, полученные в интернете. Самим же подросткам советуют сообщать о подобных предложениях педагогам или родителям, не пересылать и не распространять данную информацию, отправлять сообщения в спам. В сообщении уточняется, что большинство вербовщиков обучены воздействовать на психику людей, поэтому они пользуются психологическими приемами, пропагандой и прямыми угрозами. Через соцсети подростков они могут собрать интересующие данные и воспользоваться любыми методами для вовлечения их в террористическую деятельность. На закрытой части заседания гордумы Екатеринбурга обсуждался вопрос привлечения к охране школ представителей Росгвардии. Городская администрация также попросила гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов, так как на данный момент в Екатеринбурге только девять объектов образования соответствуют всем требованиям безопасности в этой сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге и Свердловской области родители детей и школьников стали получать предупреждения о провокаторах, склоняющих подростков к терроризму. В чатах появилась информация, что нужно рассказать несовершеннолетним, чтобы обезопасить их и окружающих. Одно из таких сообщений заметил читатель URA.RU в группе детского сада. «В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска — подростки и молодежь. Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем заставить сделать нечто противозаконное зрелого человека… Родителям важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке в террористические организации», — говорится в сообщении. Также рекомендуется научить детей не отвечать на сомнительные предложения, обращать внимание на новые интересы ребенка, аккуратно спрашивать, с кем он ведет переписку, обращать внимание, если он выполняет задания, полученные в интернете. Самим же подросткам советуют сообщать о подобных предложениях педагогам или родителям, не пересылать и не распространять данную информацию, отправлять сообщения в спам. В сообщении уточняется, что большинство вербовщиков обучены воздействовать на психику людей, поэтому они пользуются психологическими приемами, пропагандой и прямыми угрозами. Через соцсети подростков они могут собрать интересующие данные и воспользоваться любыми методами для вовлечения их в террористическую деятельность. На закрытой части заседания гордумы Екатеринбурга обсуждался вопрос привлечения к охране школ представителей Росгвардии. Городская администрация также попросила гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов, так как на данный момент в Екатеринбурге только девять объектов образования соответствуют всем требованиям безопасности в этой сфере.