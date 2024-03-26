26 марта 2024

Свердловские власти через чаты предупреждают родителей о террористах

© Служба новостей «URA.RU»
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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, мобильный телефон, айфон 15, мобильный в руках, айфон в руках
Власти предупреждают о том, как защитить подростков и окружающих от вербовщиков Фото:

В Екатеринбурге и Свердловской области родители детей и школьников стали получать предупреждения о провокаторах, склоняющих подростков к терроризму. В чатах появилась информация, что нужно рассказать несовершеннолетним, чтобы обезопасить их и окружающих. Одно из таких сообщений заметил читатель URA.RU в группе детского сада.

«В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска — подростки и молодежь. Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем заставить сделать нечто противозаконное зрелого человека… Родителям важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке в террористические организации», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется научить детей не отвечать на сомнительные предложения, обращать внимание на новые интересы ребенка, аккуратно спрашивать, с кем он ведет переписку, обращать внимание, если он выполняет задания, полученные в интернете. Самим же подросткам советуют сообщать о подобных предложениях педагогам или родителям, не пересылать и не распространять данную информацию, отправлять сообщения в спам.

В сообщении уточняется, что большинство вербовщиков обучены воздействовать на психику людей, поэтому они пользуются психологическими приемами, пропагандой и прямыми угрозами. Через соцсети подростков они могут собрать интересующие данные и воспользоваться любыми методами для вовлечения их в террористическую деятельность.

На закрытой части заседания гордумы Екатеринбурга обсуждался вопрос привлечения к охране школ представителей Росгвардии. Городская администрация также попросила гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов, так как на данный момент в Екатеринбурге только девять объектов образования соответствуют всем требованиям безопасности в этой сфере.

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В Екатеринбурге и Свердловской области родители детей и школьников стали получать предупреждения о провокаторах, склоняющих подростков к терроризму. В чатах появилась информация, что нужно рассказать несовершеннолетним, чтобы обезопасить их и окружающих. Одно из таких сообщений заметил читатель URA.RU в группе детского сада. «В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска — подростки и молодежь. Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем заставить сделать нечто противозаконное зрелого человека… Родителям важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке в террористические организации», — говорится в сообщении. Также рекомендуется научить детей не отвечать на сомнительные предложения, обращать внимание на новые интересы ребенка, аккуратно спрашивать, с кем он ведет переписку, обращать внимание, если он выполняет задания, полученные в интернете. Самим же подросткам советуют сообщать о подобных предложениях педагогам или родителям, не пересылать и не распространять данную информацию, отправлять сообщения в спам. В сообщении уточняется, что большинство вербовщиков обучены воздействовать на психику людей, поэтому они пользуются психологическими приемами, пропагандой и прямыми угрозами. Через соцсети подростков они могут собрать интересующие данные и воспользоваться любыми методами для вовлечения их в террористическую деятельность. На закрытой части заседания гордумы Екатеринбурга обсуждался вопрос привлечения к охране школ представителей Росгвардии. Городская администрация также попросила гордуму увеличить бюджет на антитеррористическую безопасность школ и детсадов, так как на данный момент в Екатеринбурге только девять объектов образования соответствуют всем требованиям безопасности в этой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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