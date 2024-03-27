Пермский Роспотребнадзор засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в суде доказало неправомерность действий сети магазинов «Золотое яблоко». Магазин отказывал в использовании подарочных карт по истечении срока действия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Сотрудники краевого Роспотребнадзора увидели на сайте „Золотого яблока“ информацию о том, что подарочные карты сети магазинов имеют ограниченный срок действия, по истечении которого деньги „сгорают“. Это не соответствует законодательству РФ и ведомство обратилось в суд», — говорится на сайте Роспотребнадзора.
Решением суда действия компании признаны противоправными. ООО «Золотое яблоко» исключило информацию о сроке действия подарочных карт со своего сайта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.