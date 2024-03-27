27 марта 2024

Пермский Роспотребнадзор засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Права покупателей в суде защищал пермский Роспотребнадзор Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в суде доказало неправомерность действий сети магазинов «Золотое яблоко». Магазин отказывал в использовании подарочных карт по истечении срока действия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сотрудники краевого Роспотребнадзора увидели на сайте „Золотого яблока“ информацию о том, что подарочные карты сети магазинов имеют ограниченный срок действия, по истечении которого деньги „сгорают“. Это не соответствует законодательству РФ и ведомство обратилось в суд», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Решением суда действия компании признаны противоправными. ООО «Золотое яблоко» исключило информацию о сроке действия подарочных карт со своего сайта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в суде доказало неправомерность действий сети магазинов «Золотое яблоко». Магазин отказывал в использовании подарочных карт по истечении срока действия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники краевого Роспотребнадзора увидели на сайте „Золотого яблока“ информацию о том, что подарочные карты сети магазинов имеют ограниченный срок действия, по истечении которого деньги „сгорают“. Это не соответствует законодательству РФ и ведомство обратилось в суд», — говорится на сайте Роспотребнадзора. Решением суда действия компании признаны противоправными. ООО «Золотое яблоко» исключило информацию о сроке действия подарочных карт со своего сайта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...