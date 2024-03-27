27 марта 2024

Свердловчанин, издевавшийся над собакой у гаража, избежит тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода. Салехард , собака, бродячая собака, бездомная собака, день оленевода, бирка в ухе
После инцидента питомца забрали другие люди (архивное фото) Фото:

На жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Игоря (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, заведут административное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

Ранее сообщалось, что парню грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными. «Но полицейские не нашли оснований для этого. Будет заведено дело по ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — пояснил собеседник агентства. Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Днем 11 марта Игорь пришел с собакой к гаражу, подвесил ее и истыкал палкой. Поступок он объяснил тем, что хотел обучить ее командам. Это попало на камеру видеонаблюдения, позже кадры разлетелись по соцсетям, и Игорь попал под волну негатива. На следующий день он отдал питомца другим людям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Игоря (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, заведут административное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ранее сообщалось, что парню грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными. «Но полицейские не нашли оснований для этого. Будет заведено дело по ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — пояснил собеседник агентства. Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей. Днем 11 марта Игорь пришел с собакой к гаражу, подвесил ее и истыкал палкой. Поступок он объяснил тем, что хотел обучить ее командам. Это попало на камеру видеонаблюдения, позже кадры разлетелись по соцсетям, и Игорь попал под волну негатива. На следующий день он отдал питомца другим людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...