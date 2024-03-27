Свердловчанин, издевавшийся над собакой у гаража, избежит тюрьмы

28 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

После инцидента питомца забрали другие люди (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Игоря (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, заведут административное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ранее сообщалось, что парню грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными. «Но полицейские не нашли оснований для этого. Будет заведено дело по ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — пояснил собеседник агентства. Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей. Днем 11 марта Игорь пришел с собакой к гаражу, подвесил ее и истыкал палкой. Поступок он объяснил тем, что хотел обучить ее командам. Это попало на камеру видеонаблюдения, позже кадры разлетелись по соцсетям, и Игорь попал под волну негатива. На следующий день он отдал питомца другим людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Игоря (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, заведут административное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ранее сообщалось, что парню грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными. «Но полицейские не нашли оснований для этого. Будет заведено дело по ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — пояснил собеседник агентства. Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей. Днем 11 марта Игорь пришел с собакой к гаражу, подвесил ее и истыкал палкой. Поступок он объяснил тем, что хотел обучить ее командам. Это попало на камеру видеонаблюдения, позже кадры разлетелись по соцсетям, и Игорь попал под волну негатива. На следующий день он отдал питомца другим людям.