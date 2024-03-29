Врач предупредил об опасности приема антибиотиков

Терапевт Чистик: прием антибиотиков опасен для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства.Таблетки. Курган
Бесконтрольный прием антибиотиков опасен для печени и почек Фото:

Из-за бесконтрольного примем антибиотиков микрофлора человека перестает на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила терапевт клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Чистик.

«Бесконтрольный прием [антибиотиков] может привести к состоянию резистентности (невосприимчивости — прим.URA.RU). Микрофлора человека при постоянном приеме антибиотиков перестанет на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Даже самые простые инфекции приходится лечить очень „тяжелыми“ препаратами», — рассказала Чистик «Гезете.ru». Также терапевт указала, что у данных препаратов часто встречаются серьезные побочные эффекты.

Как заявила Чистик, случаи, когда подобное самолечение ухудшает здоровье, встречаются довольно часто. Она отметила, что чаще всего у таких пациентов наблюдаются случаи нарушения работы почек, печени и анемия.

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Из-за бесконтрольного примем антибиотиков микрофлора человека перестает на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила терапевт клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Чистик. «Бесконтрольный прием [антибиотиков] может привести к состоянию резистентности (невосприимчивости — прим.URA.RU). Микрофлора человека при постоянном приеме антибиотиков перестанет на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Даже самые простые инфекции приходится лечить очень „тяжелыми“ препаратами», — рассказала Чистик «Гезете.ru». Также терапевт указала, что у данных препаратов часто встречаются серьезные побочные эффекты. Как заявила Чистик, случаи, когда подобное самолечение ухудшает здоровье, встречаются довольно часто. Она отметила, что чаще всего у таких пациентов наблюдаются случаи нарушения работы почек, печени и анемия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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