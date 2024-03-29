Врач предупредил об опасности приема антибиотиков

Терапевт Чистик: прием антибиотиков опасен для здоровья

29 марта 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Бесконтрольный прием антибиотиков опасен для печени и почек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за бесконтрольного примем антибиотиков микрофлора человека перестает на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила терапевт клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Чистик. «Бесконтрольный прием [антибиотиков] может привести к состоянию резистентности (невосприимчивости — прим.URA.RU). Микрофлора человека при постоянном приеме антибиотиков перестанет на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Даже самые простые инфекции приходится лечить очень „тяжелыми“ препаратами», — рассказала Чистик « Гезете.ru ». Также терапевт указала, что у данных препаратов часто встречаются серьезные побочные эффекты. Как заявила Чистик, случаи, когда подобное самолечение ухудшает здоровье, встречаются довольно часто. Она отметила, что чаще всего у таких пациентов наблюдаются случаи нарушения работы почек, печени и анемия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за бесконтрольного примем антибиотиков микрофлора человека перестает на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила терапевт клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Чистик. «Бесконтрольный прием [антибиотиков] может привести к состоянию резистентности (невосприимчивости — прим.URA.RU). Микрофлора человека при постоянном приеме антибиотиков перестанет на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Даже самые простые инфекции приходится лечить очень „тяжелыми“ препаратами», — рассказала Чистик «Гезете.ru». Также терапевт указала, что у данных препаратов часто встречаются серьезные побочные эффекты. Как заявила Чистик, случаи, когда подобное самолечение ухудшает здоровье, встречаются довольно часто. Она отметила, что чаще всего у таких пациентов наблюдаются случаи нарушения работы почек, печени и анемия.