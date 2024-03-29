На челябинском озере Увильды построят 95 таунхаусов. Фото

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Загородный комплекс в 450 метрах от озера Увильды построят к декабрю 2024 года Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области в 450 метрах от озера Увильды к концу 2024 года построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» с всесезонным термальным комплексом. Всего планируется возвести 95 таунхаусов. Как на данный момент проходит возведение комплекса, и как он будет выглядеть в результате, URA.RU рассказал руководитель компании «Регион 174» Павел Саруханов.

«На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен. Завершить строительство комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Саруханов.

Многофункциональный гостиничный комплекс возведут в 80 километрах от Челябинска и 180 километрах от Екатеринбурга. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Дома будут возведены в едином стиле.

Строительство комплекса началось в октябре 2023 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2024 года.

На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен
На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен
Фото:
Ход строительства, январь 2024 года
Ход строительства, январь 2024 года
Фото:
В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров
В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров
Фото:
Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит
Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит
Фото:

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В Аргаяшском районе Челябинской области в 450 метрах от озера Увильды к концу 2024 года построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» с всесезонным термальным комплексом. Всего планируется возвести 95 таунхаусов. Как на данный момент проходит возведение комплекса, и как он будет выглядеть в результате, URA.RU рассказал руководитель компании «Регион 174» Павел Саруханов. «На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен. Завершить строительство комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Саруханов. Многофункциональный гостиничный комплекс возведут в 80 километрах от Челябинска и 180 километрах от Екатеринбурга. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Дома будут возведены в едином стиле. Строительство комплекса началось в октябре 2023 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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