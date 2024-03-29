В Аргаяшском районе Челябинской области в 450 метрах от озера Увильды к концу 2024 года построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» с всесезонным термальным комплексом. Всего планируется возвести 95 таунхаусов. Как на данный момент проходит возведение комплекса, и как он будет выглядеть в результате, URA.RU рассказал руководитель компании «Регион 174» Павел Саруханов.
«На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен. Завершить строительство комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Саруханов.
Многофункциональный гостиничный комплекс возведут в 80 километрах от Челябинска и 180 километрах от Екатеринбурга. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Дома будут возведены в едином стиле.
Строительство комплекса началось в октябре 2023 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2024 года.
На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен
Фото: сайт наш дом рф, https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54409
Ход строительства, январь 2024 года
Фото: сайт наш дом рф, https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54409
В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров
Фото: застройщик «Регион 174»
Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит
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В Аргаяшском районе Челябинской области в 450 метрах от озера Увильды к концу 2024 года построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» с всесезонным термальным комплексом. Всего планируется возвести 95 таунхаусов. Как на данный момент проходит возведение комплекса, и как он будет выглядеть в результате, URA.RU рассказал руководитель компании «Регион 174» Павел Саруханов. «На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен. Завершить строительство комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Саруханов. Многофункциональный гостиничный комплекс возведут в 80 километрах от Челябинска и 180 километрах от Екатеринбурга. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Дома будут возведены в едином стиле. Строительство комплекса началось в октябре 2023 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2024 года.