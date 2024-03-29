Загородный комплекс в 450 метрах от озера Увильды построят к декабрю 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области в 450 метрах от озера Увильды к концу 2024 года построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» с всесезонным термальным комплексом. Всего планируется возвести 95 таунхаусов. Как на данный момент проходит возведение комплекса, и как он будет выглядеть в результате, URA.RU рассказал руководитель компании «Регион 174» Павел Саруханов.

«На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен. Завершить строительство комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Саруханов.

Многофункциональный гостиничный комплекс возведут в 80 километрах от Челябинска и 180 километрах от Екатеринбурга. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит. Дома будут возведены в едином стиле.

Строительство комплекса началось в октябре 2023 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2024 года.

На данный момент на строительной площадке заложен фундамент, идет возведение стен Фото: сайт наш дом рф, https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54409

Ход строительства, январь 2024 года Фото: сайт наш дом рф, https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54409

В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров Фото: застройщик «Регион 174»

Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит Фото: застройщик «Регион 174»