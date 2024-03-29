Пермский застройщик пойдет под суд за обман дольщиков

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Стройка на улице Урицкого. Курган , долгострой
Девелопер строил ЖК «Дом у реки» в Култаево Фото:

Прокуратура Пермского края передала в суд дело бывшего председателя ЖСК «Култаево» Константина Редькина. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги дольщиков жилого комплекса «Дом у реки» в размере 100 млн рублей.

«С сентября 2020 по октябрь 2021 обвиняемый привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево путем заключения с ними договоров паенакопления», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что Редькин продал квартиру, которая уже была куплена, и присвоил себе 1,8 млн рублей. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде.

Ранее стало известно, что в ЖСК «Култаево» провели обыски сотрудники силовых структур. Обыски были связаны с уголовным делом, которое начали из-за работ не отвечающим требованиям безопасности.

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Прокуратура Пермского края передала в суд дело бывшего председателя ЖСК «Култаево» Константина Редькина. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги дольщиков жилого комплекса «Дом у реки» в размере 100 млн рублей. «С сентября 2020 по октябрь 2021 обвиняемый привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево путем заключения с ними договоров паенакопления», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что Редькин продал квартиру, которая уже была куплена, и присвоил себе 1,8 млн рублей. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде. Ранее стало известно, что в ЖСК «Култаево» провели обыски сотрудники силовых структур. Обыски были связаны с уголовным делом, которое начали из-за работ не отвечающим требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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