Пермский застройщик пойдет под суд за обман дольщиков

29 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Девелопер строил ЖК «Дом у реки» в Култаево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Пермского края передала в суд дело бывшего председателя ЖСК «Култаево» Константина Редькина. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги дольщиков жилого комплекса «Дом у реки» в размере 100 млн рублей. «С сентября 2020 по октябрь 2021 обвиняемый привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево путем заключения с ними договоров паенакопления», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что Редькин продал квартиру, которая уже была куплена, и присвоил себе 1,8 млн рублей. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде. Ранее стало известно, что в ЖСК «Култаево» провели обыски сотрудники силовых структур. Обыски были связаны с уголовным делом, которое начали из-за работ не отвечающим требованиям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Пермского края передала в суд дело бывшего председателя ЖСК «Култаево» Константина Редькина. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги дольщиков жилого комплекса «Дом у реки» в размере 100 млн рублей. «С сентября 2020 по октябрь 2021 обвиняемый привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево путем заключения с ними договоров паенакопления», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что Редькин продал квартиру, которая уже была куплена, и присвоил себе 1,8 млн рублей. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде. Ранее стало известно, что в ЖСК «Култаево» провели обыски сотрудники силовых структур. Обыски были связаны с уголовным делом, которое начали из-за работ не отвечающим требованиям безопасности.