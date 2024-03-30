Shot: в Москве жильцы заблокированы в лифте во время сильного пожара. Видео

30 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

По информации Shot, на месте ЧП в Москве работают экстренные службы Фото: Александр Лукманов © URA.RU В Москве во время сильного пожара в многоэтажке люди оказались заблокированы в лифте. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Сильный пожар в квартире в многоэтажке на Озерной улице в Москве. Несколько жильцов застряли в лифте и в лестничной камере из-за задымления», — сообщает telegram-канал. Там же отмечают, что пожар начался в одной из квартир на третьем этаже в многоэтажке на Озерной улице. По информации telegram-канала, часть жильцов, которые решили самостоятельно эвакуироваться, не может выбраться с лестничной клетки. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве во время сильного пожара в многоэтажке люди оказались заблокированы в лифте. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Сильный пожар в квартире в многоэтажке на Озерной улице в Москве. Несколько жильцов застряли в лифте и в лестничной камере из-за задымления», — сообщает telegram-канал. Там же отмечают, что пожар начался в одной из квартир на третьем этаже в многоэтажке на Озерной улице. По информации telegram-канала, часть жильцов, которые решили самостоятельно эвакуироваться, не может выбраться с лестничной клетки. На месте работают экстренные службы.