Shot: в Москве жильцы заблокированы в лифте во время сильного пожара. Видео

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Екатеринбург, Латвийская. 37, упал лифт, раздавил рабочего. Екатеринбург, шахта лифта
По информации Shot, на месте ЧП в Москве работают экстренные службы Фото:

В Москве во время сильного пожара в многоэтажке люди оказались заблокированы в лифте. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.

«Сильный пожар в квартире в многоэтажке на Озерной улице в Москве. Несколько жильцов застряли в лифте и в лестничной камере из-за задымления», — сообщает telegram-канал. Там же отмечают, что пожар начался в одной из квартир на третьем этаже в многоэтажке на Озерной улице.

По информации telegram-канала, часть жильцов, которые решили самостоятельно эвакуироваться, не может выбраться с лестничной клетки. На месте работают экстренные службы.

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В Москве во время сильного пожара в многоэтажке люди оказались заблокированы в лифте. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Сильный пожар в квартире в многоэтажке на Озерной улице в Москве. Несколько жильцов застряли в лифте и в лестничной камере из-за задымления», — сообщает telegram-канал. Там же отмечают, что пожар начался в одной из квартир на третьем этаже в многоэтажке на Озерной улице. По информации telegram-канала, часть жильцов, которые решили самостоятельно эвакуироваться, не может выбраться с лестничной клетки. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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