В РАН заявили об изменении уровня жизни многодетных семей

01 апреля 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Материальное положение многодетных семей улучшилось по большинству показателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество многодетных семей, которые испытывают трудности с покупкой тех или иных благ из-за низкого дохода, с 2018 по 2022 год уменьшилось, но все равно остается высоким. Об этом заявила научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина. «Доля многодетных семей, испытывающих трудности с покупкой тех или иных благ из-за низких доходов, уменьшилась с 2018 по 2022 г., однако по-прежнему остается высокой. Доля тех, кто не может покупать каждому члену семьи две пары обуви по сезону, уменьшилась с 40 до 25%,… употреблять фрукты в любое время года, — с 21 до 13%», — отмечает Гришина статье «Материальное положение многодетных семей и факторы роста их доходов». Об этом пишут «Ведомости». Удельный вес семей, испытывающих более двух аналогичных лишений, сократился с 58 до 48%. Экономист оценила уровень жизни многодетных семей на основе данных «Комплексного наблюдения условий жизни населения». Анализ проводит Росстат каждые два года. Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов предложил расширить список многодетных, подпадающих под налоговый вычет. Следует рассмотреть многодетные семьи, которые не могут воспользоваться 13%-ным вычетом. Также в крупных городах нынешнего вычета может быть недостаточно из-за высокой стоимости жилплощади, пишет RT со ссылкой на слова Соленова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество многодетных семей, которые испытывают трудности с покупкой тех или иных благ из-за низкого дохода, с 2018 по 2022 год уменьшилось, но все равно остается высоким. Об этом заявила научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина. «Доля многодетных семей, испытывающих трудности с покупкой тех или иных благ из-за низких доходов, уменьшилась с 2018 по 2022 г., однако по-прежнему остается высокой. Доля тех, кто не может покупать каждому члену семьи две пары обуви по сезону, уменьшилась с 40 до 25%,… употреблять фрукты в любое время года, — с 21 до 13%», — отмечает Гришина статье «Материальное положение многодетных семей и факторы роста их доходов». Об этом пишут «Ведомости». Удельный вес семей, испытывающих более двух аналогичных лишений, сократился с 58 до 48%. Экономист оценила уровень жизни многодетных семей на основе данных «Комплексного наблюдения условий жизни населения». Анализ проводит Росстат каждые два года. Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов предложил расширить список многодетных, подпадающих под налоговый вычет. Следует рассмотреть многодетные семьи, которые не могут воспользоваться 13%-ным вычетом. Также в крупных городах нынешнего вычета может быть недостаточно из-за высокой стоимости жилплощади, пишет RT со ссылкой на слова Соленова.