02 апреля 2024

В Кунгуре водитель Lada XRAY, устроил массовое ДТП на парковке. Фото

В Кунгуре водитель Lada XRAY устроил массовое ДТП на парковке
© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти жертв ДТП. Магнитогорск, автомобиль после дтп, разбитая машина
В результате ДТП повреждены несколько авто (архивное фото) Фото:

В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки.

«2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети.

Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан.

Припаркованные автомобили получили серьезные повреждения в результате ДТП
Припаркованные автомобили получили серьезные повреждения в результате ДТП

Авто предполагаемого виновника ДТП также получило повреждения
Авто предполагаемого виновника ДТП также получило повреждения

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В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки. «2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети. Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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