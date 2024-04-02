В Кунгуре водитель Lada XRAY, устроил массовое ДТП на парковке. Фото

В Кунгуре водитель Lada XRAY устроил массовое ДТП на парковке

03 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В результате ДТП повреждены несколько авто (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки. «2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети. Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан. Припаркованные автомобили получили серьезные повреждения в результате ДТП «ЧП Кунгур», «ВКонтакте» Авто предполагаемого виновника ДТП также получило повреждения «ЧП Кунгур», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки. «2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети. Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан.