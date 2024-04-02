В Кунгуре водитель Lada XRAY устроил массовое ДТП на парковке

В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки.
«2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети.
Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан.
Припаркованные автомобили получили серьезные повреждения в результате ДТП
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В городе Кунгур Пермского края автомобиль Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, припаркованных рядом с перинатальным центром. В ДТП, которое произошло 2 апреля, пострадал ребенок, сообщается в паблике «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемый виновник автоаварии пытался покинуть место происшествия, но по пути зацепил еще две легковушки. «2 апреля в 16:40 белый Lada XRAY на большой скорости врезался в припаркованные возле перинатального центра Lada Vesta и Volkswagen Polo. После чего, при попытке уехать с места ДТП, зацепил еще два автомобиля. В результате аварии пострадала девочка», — указано в соцсети. Уточняется, что массовое ДТП произошло на улице Красногвардейцев. Пострадавший ребенок госпитализирован, предполагаемый виновник случившегося задержан.