Бывшему руководителю челябинской службы спасения на воде озвучили приговор

Экс-руководитель челябинской службы спасения на воде Шин получил условный срок

Александра Шина признали виновным, но не стали отправлять за решетку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего руководителя городской службы спасения на воде Александр Шина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили условный срок

«Суд приговорил признать Шина виновным. Назначить ему наказание в виде двух с половиной лишения свободы. На основании статьи 73 УПК, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на мягкость приговора повлияло признание вины обвиняемым и заключение досудебного соглашения. Дело рассматривалось в особом порядке.

По версии следствия, Шин в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года, занимая должность начальника учреждения, забирал премии у сотрудников и присваивал их себе. Его задержали в марте 2021 года. Изначально Шину инкриминировалось получение взятки. К вынесению приговора он уже находился под подпиской о невыезде, а с поста начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах был уволен.