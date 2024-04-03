Бывшему руководителю челябинской службы спасения на воде озвучили приговор

Экс-руководитель челябинской службы спасения на воде Шин получил условный срок
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Наручники, арест, виновен, заключение, наручники
Александра Шина признали виновным, но не стали отправлять за решетку Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего руководителя городской службы спасения на воде Александр Шина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили условный срок

«Суд приговорил признать Шина виновным. Назначить ему наказание в виде двух с половиной лишения свободы. На основании статьи 73 УПК, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на мягкость приговора повлияло признание вины обвиняемым и заключение досудебного соглашения. Дело рассматривалось в особом порядке.

По версии следствия, Шин в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года, занимая должность начальника учреждения, забирал премии у сотрудников и присваивал их себе. Его задержали в марте 2021 года. Изначально Шину инкриминировалось получение взятки. К вынесению приговора он уже находился под подпиской о невыезде, а с поста начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах был уволен.

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Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего руководителя городской службы спасения на воде Александр Шина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили условный срок «Суд приговорил признать Шина виновным. Назначить ему наказание в виде двух с половиной лишения свободы. На основании статьи 73 УПК, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на мягкость приговора повлияло признание вины обвиняемым и заключение досудебного соглашения. Дело рассматривалось в особом порядке. По версии следствия, Шин в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года, занимая должность начальника учреждения, забирал премии у сотрудников и присваивал их себе. Его задержали в марте 2021 года. Изначально Шину инкриминировалось получение взятки. К вынесению приговора он уже находился под подпиской о невыезде, а с поста начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах был уволен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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