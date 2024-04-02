02 апреля 2024

Полеты из Перми в Барнаул стартуют в мае

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , взлет, посадка, авиация, авиакомпания, самолет, авиаперевозки
С 1 мая из Перми можно будет улететь в Барнаул Фото:

С 1 мая авиарейсы из Перми в Барнаул начинает компания «ЮВТ Аэро». Маршрут обозначен на сайте пермского аэропорта.

«„Пермь — Барнаул“. Действие маршрута 01.05.2024 — 29.05.2024», — указано на сайте воздушной гавани.

Ранее URA.RU рассказывало, что рейс в Барнаул субсидируется властями. Авиакомпания «Ювт Аэро» также должна осуществлять полеты в Самару, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.

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С 1 мая авиарейсы из Перми в Барнаул начинает компания «ЮВТ Аэро». Маршрут обозначен на сайте пермского аэропорта. «„Пермь — Барнаул“. Действие маршрута 01.05.2024 — 29.05.2024», — указано на сайте воздушной гавани. Ранее URA.RU рассказывало, что рейс в Барнаул субсидируется властями. Авиакомпания «Ювт Аэро» также должна осуществлять полеты в Самару, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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