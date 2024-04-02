Полеты из Перми в Барнаул стартуют в мае

С 1 мая из Перми можно будет улететь в Барнаул
С 1 мая авиарейсы из Перми в Барнаул начинает компания «ЮВТ Аэро». Маршрут обозначен на сайте пермского аэропорта.
«„Пермь — Барнаул“. Действие маршрута 01.05.2024 — 29.05.2024», — указано на сайте воздушной гавани.
Ранее URA.RU рассказывало, что рейс в Барнаул субсидируется властями. Авиакомпания «Ювт Аэро» также должна осуществлять полеты в Самару, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.
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