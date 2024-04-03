В Пермском крае суд вынес приговор отцеубийце

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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Суд отправил убийцу в колонию на шесть с половиной лет Фото:

В Пермском крае суд вынес приговор жителю Чермоза, который после новогоднего застолья зарезал отца. Убийца отправится в колонию на 6,5 года, рассказали в Пермском краевом суде.

«Суд признал жителя Чермоза виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом раскаяния последнего, а также аморального поведения потерпевшего, назначил подсудимому наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что убийство произошло ночью 3 января 2024 года. Ссора отца и сына произошла после употребления алкоголя.

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В Пермском крае суд вынес приговор жителю Чермоза, который после новогоднего застолья зарезал отца. Убийца отправится в колонию на 6,5 года, рассказали в Пермском краевом суде. «Суд признал жителя Чермоза виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом раскаяния последнего, а также аморального поведения потерпевшего, назначил подсудимому наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что убийство произошло ночью 3 января 2024 года. Ссора отца и сына произошла после употребления алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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