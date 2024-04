Россияне скупают турецкую недвижимость ради второго гражданства

Специалист по вопросам иммиграции Бойко: у россиян вырос спрос на жилье в Турции

04 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Стоимость недвижимости в Турции в 2024 году выросла до 400 тысяч долларов, отметил Андрея Бойко Фото: Нина Калинина © URA.RU Россияне активно покупают недвижимость в Турции ради получения второго гражданства. Об этом URA.RU рассказал CEO (главный управляющий) компании GARANT IN (специализируется на вопросах иммиграции, то есть добровольного выезда в другую страну для проживания, и получении второго гражданства) Андрея Бойко. Новость по теме У екатеринбуржцев за год в два раза вырос спрос на квартиры в ОАЭ «Турецкий паспорт не дает безвизового режима ни с Евросоюзом, ни с Великобританией, ни с Китаем, если сравнивать например с той же Гренадой. Но у страны есть свои плюсы. Первое — мы все ее хорошо знаем и хотя бы раз в год туда летаем. Второе — полная сумма инвестиций. Это покупка достаточно ликвидной недвижимости, которую нужно удерживать в собственности три года. Фактически вы просто покупаете себе дом на море и в добавок получаете паспорт. Правда, раньше для гражданства нужно было приобрести недвижимость на 250 тысяч долларов, а сейчас сумма повысилась до 400 тысяч долларов. Третье, у вас открывается доступ для ведения деятельность в Европе и других закрытых для нас регионах. Вы получаете паспорт, адрес, подтверждение проживания, tax id (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), счет в банке. Все, что фактически требует любой европейский банк при открытии счета, а иногда и регистрации компании», — объяснил Андрея Бойко. По данным исследования GARANT IN, россияне активно стали покупать недвижимость в Турции с 2022 года. «Согласно данным, предоставленным TurkStat (правительственное агентство, занимающееся сбором и публикацией официальной статистики о Турции), в 2022 и 2023 годах наблюдался стабильный спрос на покупку домов иностранцами в Турции. И россияне активно участвовали в этих сделках. В 2023 году количество покупок сократилось, по сравнению с 2022 годом. Это может быть связано с общемировыми экономическими факторами, изменением курсов валют, землетрясениями. Но в 2024 году объемы покупки турецкой недвижимости россиянами возвращаются к прежним значениям 2022 года. В текущем году 950 сделок было совершено в январе и 555 в феврале. В 2022 году этот показатель составлял 479 и 509, соответственно», — рассказали в компании. В беседе с URA.RU директор московского офиса компании Garant In Юлия Зуйкова добавила, что активно недвижимость россияне также покупают в Таиланде ради получения визы. «По данным исследования, Россия в 2023 году стоит на втором месте после Китая в топ-10 групп зарубежных покупателей кондоминимумов (собственников). Было приобретено 962 объекта недвижимости. Есть несколько причин, по которым россияне вкладываются в недвижимость Таиланда. Первое, это возможность получить визу инвестора, купив собственность от 270 тысяч долларов. Второе, довольно низкий налог, всего 3-5%, в зависимости от стоимости объекта. Стоимость ЖКУ ниже, чем в большинстве регионов РФ. Сдача в аренду приносит хорошую прибыль за счет туристической привлекательности страны. Жилье всегда будет пользоваться спросом и в несезон у фрилансеров. Недвижимость можно купить дистанционно даже за криптовалюту», — подчеркнула она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне активно покупают недвижимость в Турции ради получения второго гражданства. Об этом URA.RU рассказал CEO (главный управляющий) компании GARANT IN (специализируется на вопросах иммиграции, то есть добровольного выезда в другую страну для проживания, и получении второго гражданства) Андрея Бойко. «Турецкий паспорт не дает безвизового режима ни с Евросоюзом, ни с Великобританией, ни с Китаем, если сравнивать например с той же Гренадой. Но у страны есть свои плюсы. Первое — мы все ее хорошо знаем и хотя бы раз в год туда летаем. Второе — полная сумма инвестиций. Это покупка достаточно ликвидной недвижимости, которую нужно удерживать в собственности три года. Фактически вы просто покупаете себе дом на море и в добавок получаете паспорт. Правда, раньше для гражданства нужно было приобрести недвижимость на 250 тысяч долларов, а сейчас сумма повысилась до 400 тысяч долларов. Третье, у вас открывается доступ для ведения деятельность в Европе и других закрытых для нас регионах. Вы получаете паспорт, адрес, подтверждение проживания, tax id (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), счет в банке. Все, что фактически требует любой европейский банк при открытии счета, а иногда и регистрации компании», — объяснил Андрея Бойко. По данным исследования GARANT IN, россияне активно стали покупать недвижимость в Турции с 2022 года. «Согласно данным, предоставленным TurkStat (правительственное агентство, занимающееся сбором и публикацией официальной статистики о Турции), в 2022 и 2023 годах наблюдался стабильный спрос на покупку домов иностранцами в Турции. И россияне активно участвовали в этих сделках. В текущем году 950 сделок было совершено в январе и 555 в феврале. В 2022 году этот показатель составлял 479 и 509, соответственно», — рассказали в компании. В беседе с URA.RU директор московского офиса компании Garant In Юлия Зуйкова добавила, что активно недвижимость россияне также покупают в Таиланде ради получения визы. «По данным исследования, Россия в 2023 году стоит на втором месте после Китая в топ-10 групп зарубежных покупателей кондоминимумов (собственников). Было приобретено 962 объекта недвижимости. Есть несколько причин, по которым россияне вкладываются в недвижимость Таиланда. Первое, это возможность получить визу инвестора, купив собственность от 270 тысяч долларов. Второе, довольно низкий налог, всего 3-5%, в зависимости от стоимости объекта. Стоимость ЖКУ ниже, чем в большинстве регионов РФ. Сдача в аренду приносит хорошую прибыль за счет туристической привлекательности страны. Жилье всегда будет пользоваться спросом и в несезон у фрилансеров. Недвижимость можно купить дистанционно даже за криптовалюту», — подчеркнула она.