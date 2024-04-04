Лавров указал на украинский след в теракте в «Крокусе»

Лавров: теракт в «Крокусе» не обошелся без следа Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Об этом говорится в сообщениях о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории РФ ни у кого не вызывает сомнения.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Об этом говорится в сообщениях о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории РФ ни у кого не вызывает сомнения. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...