Лавров указал на украинский след в теракте в «Крокусе»

В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Об этом говорится в сообщениях о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории РФ ни у кого не вызывает сомнения.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.
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