Лавров указал на украинский след в теракте в «Крокусе»

Лавров: теракт в «Крокусе» не обошелся без следа Украины

04 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Об этом говорится в сообщениях о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории РФ ни у кого не вызывает сомнения. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Об этом говорится в сообщениях о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что причастность Украины к другим террористическим актам на территории РФ ни у кого не вызывает сомнения. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.