Осужденный свердловский депутат, участвующий в СВО, обжалует приговор

Илья Чиж получил две медали на фронте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Защита осужденного депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Ильи Чижа, который является участником российской спецоперации на Украине, подала жалобу на приговор в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска. Информацию URA.RU подтвердил адвокат депутата Алексей Усатов.

«Мы хотим добиться того, чтобы приговор был отменен», — сказал Усатов. Дата заседания пока не назначена, уточнили агентству в инстанции.

Кроме того, по данным URA.RU, жалоба подала и сторона потерпевших. «Они считают приговор мягким, хотят увеличить срок наказания для Чижа», — сказал информированный собеседник.

Под уголовное преследование Чиж попал в 2022 году за избиение толпы парней. Он и его знакомые уверяли URA.RU, что это была самооборона. Однако потерпевшие считают иначе. По их словам, у депутата в руках была бита, которой он проломил череп одному из них.

Летом 2023-го Чиж был объявлен в розыск, потому что не явился в суд. Затем его приговорили к двум годам колонии. После этого он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне боевых действий Чиж находится до сих пор. Там его наградили двумя медалями за взятие Бахмута (Артемовск).