Прокуратура проверит обращение об отсутствии выплат медикам в челябинском селе

Сотрудники скорой помощи попросили включить их подразделение в перечень соцвыплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кизильского района организовала проверку по обращению сотрудников скорой помощи из местной больницы, которые пожаловались на отстутствие дополнительных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Кизильского района организовала проверку по видеообращению работников отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ „Районная больница села Кизильское“. Прокуратурой будет дана оценка всем указанным в обращении фактам», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что согласно постановлению правительства от 20 марта 2024 года с 1 марта медработникам должны выплачиваться дополнительные социальные выплаты. Однако специальная надбавка не коснулась звена скорой медпомощи.

«Из обращения следует, что вышеуказанные изменения руководством ГБУЗ „Районная больница села Кизильское“ не применяются, трудовые права медицинских работников отделения скорой помощи грубо нарушаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин 20 марта сообщил о повышении зарплат медицинскому персоналу в селах. Это позволит преодолеть дефицит медицинских кадров в сельской местности.