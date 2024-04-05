Застройщики Челябинска объяснили повышение цен на жилье происками лжеюристов

05 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Происки лжеюристов вызывают цепную волну, которая заканчивается повышением цен на недвижимость Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинские застройщики объяснили повышение цен на жилье, в том числе и помехами, которые им создают юридические фирмы, специализирующиеся на судебных тяжбах со строительными компаниями. По словам представителя строительной компании «Икар» Дмитрия Зюзина, есть юристы-мошенники, которые за год могут с помощью фальсификации документов нажиться на миллионы рублей. «Наша строительная компания, в результате действий лжеюристов, лишь за год понесла убытков на миллионы рублей. А таких примеров множество по всей России. В результате это приводит либо к банкротству компании и заморозке строительства, то есть тысячи дольщиков останутся без жилья, либо к повышению цен на жилье, чтобы покрыть судебные расходы», — рассказал URA.RU Зюзин. По его словам, в основном подобные юридические компании наживаются на процентах, которые начинают исчисляются после перевода строительной компании суммы компенсации за некачественное строительство. Однако, в большинстве случаев все эти «косяки» при строительстве, на которые они указывают в суде, придуманы. И в случае, если в суде удается отстоять позицию застройщика, судебные расходы падают на плечи собственника, которому в юрфирме пообещали «золотые горы». «Задача подобных компаний не помочь несчастным собственникам, а на них заработать. А в случае, если не получилось, бросить их с долгами. В любом случае, они ничего не теряют. В настоящее время полицией Челябинска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мы считаем, что подобные лжеюристы занимаются хищением денежных средств», — отметил Зюзин. URA.RU связалось с Юрием Артемьевым выступающем экспертом по одному из дел, связанных с иском к строительной компании. Он подтвердил, что в большинстве экспертиз, которые он исследовал, лжеюристы предоставляют «разную несуразицу». По его словам, профессионал сразу определит, проводилась ли вообще какая-либо экспертиза. Иногда авторы экспертиз просто подбивают цифры, а иногда и вовсе проводят исследования, для которых необходимо специальное оборудование, которого у них, естественно, нет. Все эти факторы ставят под сомнение честность самой экспертизы. URA.RU пыталось связаться с юристом, представляющего интересы собственников по одному из дел в суде Евгением Лукиным. Он является организатором группы «Соседи 174» в социальной сети «ВКонтакте», которая, как указано в описании, «восемь лет занимается взысканием компенсации с застройщиков денег за некачественный ремонт в новостройках». На звонок корреспондента он не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские застройщики объяснили повышение цен на жилье, в том числе и помехами, которые им создают юридические фирмы, специализирующиеся на судебных тяжбах со строительными компаниями. По словам представителя строительной компании «Икар» Дмитрия Зюзина, есть юристы-мошенники, которые за год могут с помощью фальсификации документов нажиться на миллионы рублей. «Наша строительная компания, в результате действий лжеюристов, лишь за год понесла убытков на миллионы рублей. А таких примеров множество по всей России. В результате это приводит либо к банкротству компании и заморозке строительства, то есть тысячи дольщиков останутся без жилья, либо к повышению цен на жилье, чтобы покрыть судебные расходы», — рассказал URA.RU Зюзин. По его словам, в основном подобные юридические компании наживаются на процентах, которые начинают исчисляются после перевода строительной компании суммы компенсации за некачественное строительство. Однако, в большинстве случаев все эти «косяки» при строительстве, на которые они указывают в суде, придуманы. И в случае, если в суде удается отстоять позицию застройщика, судебные расходы падают на плечи собственника, которому в юрфирме пообещали «золотые горы». «Задача подобных компаний не помочь несчастным собственникам, а на них заработать. А в случае, если не получилось, бросить их с долгами. В любом случае, они ничего не теряют. В настоящее время полицией Челябинска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мы считаем, что подобные лжеюристы занимаются хищением денежных средств», — отметил Зюзин. URA.RU связалось с Юрием Артемьевым выступающем экспертом по одному из дел, связанных с иском к строительной компании. Он подтвердил, что в большинстве экспертиз, которые он исследовал, лжеюристы предоставляют «разную несуразицу». По его словам, профессионал сразу определит, проводилась ли вообще какая-либо экспертиза. Иногда авторы экспертиз просто подбивают цифры, а иногда и вовсе проводят исследования, для которых необходимо специальное оборудование, которого у них, естественно, нет. Все эти факторы ставят под сомнение честность самой экспертизы. URA.RU пыталось связаться с юристом, представляющего интересы собственников по одному из дел в суде Евгением Лукиным. Он является организатором группы «Соседи 174» в социальной сети «ВКонтакте», которая, как указано в описании, «восемь лет занимается взысканием компенсации с застройщиков денег за некачественный ремонт в новостройках». На звонок корреспондента он не ответил.