В мире Европа МИД РФ прокомментировал удар беспилотника по военным в Приднестровье Захарова: атака дрона на воинскую часть в Приднестровье является провокацией 06 апреля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 + Россия ждет тщательного расследования атаки на Приднестровье, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье 5 апреля является попыткой обострить ситуацию в без того неспокойном регионе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», — говорится в обращении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД . В результате атаки была повреждена радиолокационная система. Захарова подчеркнула, что авторы этой «безрассудной акции» должно осознать всю опасность ее последствий. Дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть вечером 5 апреля. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье 5 апреля является попыткой обострить ситуацию в без того неспокойном регионе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», — говорится в обращении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. В результате атаки была повреждена радиолокационная система. Захарова подчеркнула, что авторы этой «безрассудной акции» должно осознать всю опасность ее последствий. Дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть вечером 5 апреля. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям