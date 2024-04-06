МИД РФ прокомментировал удар беспилотника по военным в Приднестровье

Захарова: атака дрона на воинскую часть в Приднестровье является провокацией
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Россия ждет тщательного расследования атаки на Приднестровье, заявила Захарова Фото:

Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье 5 апреля является попыткой обострить ситуацию в без того неспокойном регионе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», — говорится в обращении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

В результате атаки была повреждена радиолокационная система. Захарова подчеркнула, что авторы этой «безрассудной акции» должно осознать всю опасность ее последствий.

Дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть вечером 5 апреля. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии.

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Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье 5 апреля является попыткой обострить ситуацию в без того неспокойном регионе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», — говорится в обращении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. В результате атаки была повреждена радиолокационная система. Захарова подчеркнула, что авторы этой «безрассудной акции» должно осознать всю опасность ее последствий. Дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть вечером 5 апреля. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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