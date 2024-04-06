СК Приднестровья возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на воинскую часть

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Расследование атаки дрона продолжается, утонили в СК Фото:

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. Об этом сообщается на официальном сайте СК Приднестровской Молдавской Республики.

«Следственный комитет Приднестровья возбудил дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. В ходе осмотра <…> обнаружены <…> детали, предположительно, FPV-дрона», — отмечается на сайте. В настоящий момент детали разорвавшего беспилотника направлены на экспертизу. Следствие продолжается.

Накануне дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Это произошло в шести километрах от границы с Украиной.

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Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. Об этом сообщается на официальном сайте СК Приднестровской Молдавской Республики. «Следственный комитет Приднестровья возбудил дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. В ходе осмотра <…> обнаружены <…> детали, предположительно, FPV-дрона», — отмечается на сайте. В настоящий момент детали разорвавшего беспилотника направлены на экспертизу. Следствие продолжается. Накануне дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Это произошло в шести километрах от границы с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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