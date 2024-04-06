Происшествия СК Приднестровья возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на воинскую часть 06 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Расследование атаки дрона продолжается, утонили в СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. Об этом сообщается на официальном сайте СК Приднестровской Молдавской Республики. «Следственный комитет Приднестровья возбудил дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. В ходе осмотра <…> обнаружены <…> детали, предположительно, FPV-дрона», — отмечается на сайте. В настоящий момент детали разорвавшего беспилотника направлены на экспертизу. Следствие продолжается. Накануне дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Это произошло в шести километрах от границы с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. Об этом сообщается на официальном сайте СК Приднестровской Молдавской Республики. «Следственный комитет Приднестровья возбудил дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть. В ходе осмотра <…> обнаружены <…> детали, предположительно, FPV-дрона», — отмечается на сайте. В настоящий момент детали разорвавшего беспилотника направлены на экспертизу. Следствие продолжается. Накануне дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Это произошло в шести километрах от границы с Украиной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям