В Екатеринбурге пассажирки автобуса сломали челюсть и нос в ДТП с грузовиком

В Екатеринбурге три пассажира автобуса получили травмы во время столкновения с автомобилем «ГАЗель». Информацию об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«На улице Репина, 40-А столкнулись автобус маршрута №48 и грузовая машина „ГАЗель“. В автобусе находилось 23 человека, в результате ДТП пострадало трое. У одной из женщин предварительный диагноз — перелом костей носа, у второй — перелом верхней челюсти. Они доставлены в больницу №23 для осмотра. Еще одна пассажирка получила ушиб мягких тканей носа, но от госпитализации отказалась», — сказал собеседник агентства.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга информацию об аварии подтвердили, но уточнили, что пострадавших двое. Инспекторы призвали водителей строго соблюдать расстояние между транспортными средствами и боковой интервал.
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