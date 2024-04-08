В Екатеринбурге пассажирки автобуса сломали челюсть и нос в ДТП с грузовиком

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На место ЧП выезжали полиция и скорая помощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге три пассажира автобуса получили травмы во время столкновения с автомобилем «ГАЗель». Информацию об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«На улице Репина, 40-А столкнулись автобус маршрута №48 и грузовая машина „ГАЗель“. В автобусе находилось 23 человека, в результате ДТП пострадало трое. У одной из женщин предварительный диагноз — перелом костей носа, у второй — перелом верхней челюсти. Они доставлены в больницу №23 для осмотра. Еще одна пассажирка получила ушиб мягких тканей носа, но от госпитализации отказалась», — сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга информацию об аварии подтвердили, но уточнили, что пострадавших двое. Инспекторы призвали водителей строго соблюдать расстояние между транспортными средствами и боковой интервал.

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В Екатеринбурге три пассажира автобуса получили травмы во время столкновения с автомобилем «ГАЗель». Информацию об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Репина, 40-А столкнулись автобус маршрута №48 и грузовая машина „ГАЗель“. В автобусе находилось 23 человека, в результате ДТП пострадало трое. У одной из женщин предварительный диагноз — перелом костей носа, у второй — перелом верхней челюсти. Они доставлены в больницу №23 для осмотра. Еще одна пассажирка получила ушиб мягких тканей носа, но от госпитализации отказалась», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции Екатеринбурга информацию об аварии подтвердили, но уточнили, что пострадавших двое. Инспекторы призвали водителей строго соблюдать расстояние между транспортными средствами и боковой интервал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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