В Екатеринбурге пассажирки автобуса сломали челюсть и нос в ДТП с грузовиком

08 апреля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

На место ЧП выезжали полиция и скорая помощь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге три пассажира автобуса получили травмы во время столкновения с автомобилем «ГАЗель». Информацию об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Репина, 40-А столкнулись автобус маршрута №48 и грузовая машина „ГАЗель“. В автобусе находилось 23 человека, в результате ДТП пострадало трое. У одной из женщин предварительный диагноз — перелом костей носа, у второй — перелом верхней челюсти. Они доставлены в больницу №23 для осмотра. Еще одна пассажирка получила ушиб мягких тканей носа, но от госпитализации отказалась», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции Екатеринбурга информацию об аварии подтвердили, но уточнили, что пострадавших двое. Инспекторы призвали водителей строго соблюдать расстояние между транспортными средствами и боковой интервал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге три пассажира автобуса получили травмы во время столкновения с автомобилем «ГАЗель». Информацию об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Репина, 40-А столкнулись автобус маршрута №48 и грузовая машина „ГАЗель“. В автобусе находилось 23 человека, в результате ДТП пострадало трое. У одной из женщин предварительный диагноз — перелом костей носа, у второй — перелом верхней челюсти. Они доставлены в больницу №23 для осмотра. Еще одна пассажирка получила ушиб мягких тканей носа, но от госпитализации отказалась», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции Екатеринбурга информацию об аварии подтвердили, но уточнили, что пострадавших двое. Инспекторы призвали водителей строго соблюдать расстояние между транспортными средствами и боковой интервал.