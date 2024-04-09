Челябинцы раскупили складскую недвижимость

В Челябинске за год количество складской недвижимости сократилось на 42%

09 апреля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Челябинске в апреле на продажу выставлено более 20 объектов складской недвижимости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество складской недвижимости, выставленной на продажу, сократилось на 42%. На данный момент в городе продается 21 склад средних размеров и в хорошем состоянии, стоимость подобной недвижимости составляет 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В первом квартале 2024 в Челябинске объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки, уменьшился на 9% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. При этом количество складов за год уменьшилось на 42%. Сейчас в городе на продажу выставлен 21 склад. Средняя стоимость объектов составляет 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в среднем коммерческая недвижимость в Челябинске в первом квартале 2024 года продается за 12,7 млн рублей, что на 28% дороже в сравнении с 2023 годом. Легче всего купить помещения свободного назначения, их средняя цена составляет 9,1 млн рублей. Средняя арендная ставка в сегменте аренды коммерческой недвижимости составила 73,5 тысяч рублей за квадратный метр. Наиболее доступной категорией стали офисы. На данный момент аренда подобной недвижимости составляет 30 тысяч рублей за квадрат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество складской недвижимости, выставленной на продажу, сократилось на 42%. На данный момент в городе продается 21 склад средних размеров и в хорошем состоянии, стоимость подобной недвижимости составляет 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В первом квартале 2024 в Челябинске объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки, уменьшился на 9% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. При этом количество складов за год уменьшилось на 42%. Сейчас в городе на продажу выставлен 21 склад. Средняя стоимость объектов составляет 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в среднем коммерческая недвижимость в Челябинске в первом квартале 2024 года продается за 12,7 млн рублей, что на 28% дороже в сравнении с 2023 годом. Легче всего купить помещения свободного назначения, их средняя цена составляет 9,1 млн рублей. Средняя арендная ставка в сегменте аренды коммерческой недвижимости составила 73,5 тысяч рублей за квадратный метр. Наиболее доступной категорией стали офисы. На данный момент аренда подобной недвижимости составляет 30 тысяч рублей за квадрат.