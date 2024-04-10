Бойцы ВС РФ «Шмелями» сожгли замаскированные позиции ВСУ

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Российские бойцы выжгли опорные пункты противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской группировки «Запад» с помощью огнеметов РПО-А «Шмель» уничтожили замаскированные опорники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Штурмовые подразделения 1-й гвардейской танковой армии скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар из ручных огнеметов РПО-А „Шмель“ по позициям украинских боевиков. Замаскированные укрепленные опорные пункты противника были уничтожены», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что российские военные под Купянском нанесли удар по англоговорящим диверсантам. Об этом сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает RT. Также ранее группа вертолетчиков нанесла удары по опорникам украинских сил на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд».

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Бойцы российской группировки «Запад» с помощью огнеметов РПО-А «Шмель» уничтожили замаскированные опорники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые подразделения 1-й гвардейской танковой армии скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар из ручных огнеметов РПО-А „Шмель“ по позициям украинских боевиков. Замаскированные укрепленные опорные пункты противника были уничтожены», — говорится в сообщении министерства. Ранее стало известно, что российские военные под Купянском нанесли удар по англоговорящим диверсантам. Об этом сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает RT. Также ранее группа вертолетчиков нанесла удары по опорникам украинских сил на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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