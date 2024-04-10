Бойцы ВС РФ «Шмелями» сожгли замаскированные позиции ВСУ

10 апреля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Российские бойцы выжгли опорные пункты противника Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской группировки «Запад» с помощью огнеметов РПО-А «Шмель» уничтожили замаскированные опорники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые подразделения 1-й гвардейской танковой армии скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар из ручных огнеметов РПО-А „Шмель“ по позициям украинских боевиков. Замаскированные укрепленные опорные пункты противника были уничтожены», — говорится в сообщении министерства. Ранее стало известно, что российские военные под Купянском нанесли удар по англоговорящим диверсантам. Об этом сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает RT. Также ранее группа вертолетчиков нанесла удары по опорникам украинских сил на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы российской группировки «Запад» с помощью огнеметов РПО-А «Шмель» уничтожили замаскированные опорники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые подразделения 1-й гвардейской танковой армии скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар из ручных огнеметов РПО-А „Шмель“ по позициям украинских боевиков. Замаскированные укрепленные опорные пункты противника были уничтожены», — говорится в сообщении министерства. Ранее стало известно, что российские военные под Купянском нанесли удар по англоговорящим диверсантам. Об этом сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает RT. Также ранее группа вертолетчиков нанесла удары по опорникам украинских сил на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд».