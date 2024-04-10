Два человека чуть не погибли в затопленном Оренбурге, поехав кормить скот. Видео

10 апреля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

В Оренбуржье затопило более 12 тысяч домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Оренбурге двое граждан чуть не утонули, когда отправились кормить коз. Когда они плыли из затопленной части города, их лодка зацепилась за колючую проволоку и начала идти под воду. Оба были спасены. Сообщается, что спасатели получили вызов с заречного микрорайона. «Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть», — пишет telegram-канал «Оренбург. Официально». Уточняется, что тонущих мужчину и женщину удалось вовремя спасти. Также в экстренных службах призвали граждан надевать спасательные жилеты при передвижении по затопленным участкам на лодке. Оренбургская область, как и многие другие регионы, столкнулась с паводком. Так, в области подтопило более 12 тысяч жилых домов. Также стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь на 10 апреля поднялся на 50 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге двое граждан чуть не утонули, когда отправились кормить коз. Когда они плыли из затопленной части города, их лодка зацепилась за колючую проволоку и начала идти под воду. Оба были спасены. Сообщается, что спасатели получили вызов с заречного микрорайона. «Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть», — пишет telegram-канал «Оренбург. Официально». Уточняется, что тонущих мужчину и женщину удалось вовремя спасти. Также в экстренных службах призвали граждан надевать спасательные жилеты при передвижении по затопленным участкам на лодке. Оренбургская область, как и многие другие регионы, столкнулась с паводком. Так, в области подтопило более 12 тысяч жилых домов. Также стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь на 10 апреля поднялся на 50 сантиметров.