В Перми назвали причины смерти главного гримера театра оперы и балета

Главный гример театра оперы и балета погиб, когда шел на электричку

10 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли на железнодорожных путях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заведующий гримерным цехом театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта 2024 года, когда шел на электричку через железную дорогу. Мужчина не увидел приближающийся поезд. «Скорее всего, он шел на электричку, которая едет до Перми I. 21 марта ярко светило солнце, на станции огромные повороты, он мог не заметить приближающийся поезд. Папа был человеком творческим, мог задуматься на ходу», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь погибшего Анастасию Мухину. Она добавила, что Мухин шел с автобусной остановки Героя Лядова и переходил рельсы, чтобы сесть на электричку. Также родные опровергли версию о суициде или намеренном убийстве. При этом они не винят в смерти мастера машинистов поезда. Ранее стало известно, что Сергей Мухин погиб 21 марта на станции «Промучасток». Он попал под поезд. Транспортная прокуратура начала проверку. Похороны мастера состоялись 25 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заведующий гримерным цехом театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта 2024 года, когда шел на электричку через железную дорогу. Мужчина не увидел приближающийся поезд. «Скорее всего, он шел на электричку, которая едет до Перми I. 21 марта ярко светило солнце, на станции огромные повороты, он мог не заметить приближающийся поезд. Папа был человеком творческим, мог задуматься на ходу», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь погибшего Анастасию Мухину. Она добавила, что Мухин шел с автобусной остановки Героя Лядова и переходил рельсы, чтобы сесть на электричку. Также родные опровергли версию о суициде или намеренном убийстве. При этом они не винят в смерти мастера машинистов поезда. Ранее стало известно, что Сергей Мухин погиб 21 марта на станции «Промучасток». Он попал под поезд. Транспортная прокуратура начала проверку. Похороны мастера состоялись 25 марта.