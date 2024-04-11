Жители челябинского элитного поселка боятся, что к ним вернут скандальный рынок. Видео

11 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Жители Кременкуля опасаются возобновления работы рынка «Фермерский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Кременкуль (Челябинская область), считающегося элитным, боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», который ранее был признан незаконным и перенесен в поселок Пригородный. Как они рассказали URA.RU подозрений на то, что рынок вернут все больше: на месте начались работы по расширению территории, а мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют, что его работа скоро будет восстановлена, несмотря на обеспечительные меры. «На рынке начались масштабные работы по благоустройству: вырубается лес под капитальное строительство. Но никто не говорит зачем. Приехали десятки новых иностранных работников. В частных разговорах продавцы говорят, что скоро откроются, в чатах начали приглашать других торговцев в Кременкуль. А на рынке, который сейчас временно в поселке Пригородный, все начали готовиться к переезду», — рассказали URA.RU местные жители. По их словам, торговцы в лицо им заявляют, что у них все куплено, и они здесь хозяева. Жители считают, что в настоящее время на территории поселка формируется полноценный национальный анклав, причем, приезжие откровенно не соблюдают правила поведения и законы РФ. Они недоумевают, почему власти района допускают функционирование рынка. URA.RU связалось с главой Сосновского района Евгением Вагановым. По его словам, работа рынка приостановлена по настоящий момент. Разрешение возобновить торговлю он никому не выдавал. Он отметил, что в настоящее время рынок пустует. Ни о каком расширении или переезде торговцев в поселок говорить не приходится. При этом местные уже отправили обращение в следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, они против подобного соседства, и будут отстаивать территории поселка. Решение о переносе рынка с улицы Братьев Кашириных в Кременкуль было принято летом прошлого года. При этом для его размещения в поселке было вырублено несколько гектаров леса. Кроме этого, местные начали жаловаться на продавцов. Был зафиксирован случай, когда один из них стал приставать к ребенку. По итогу проверкой рынка занялись правоохранительные структуры. И в ноябре того же года его работа была приостановлена. Рынок перенесли из Кременкуля в район поселка Пригородный, а в отношении владельца возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Кременкуль (Челябинская область), считающегося элитным, боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», который ранее был признан незаконным и перенесен в поселок Пригородный. Как они рассказали URA.RU подозрений на то, что рынок вернут все больше: на месте начались работы по расширению территории, а мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют, что его работа скоро будет восстановлена, несмотря на обеспечительные меры. «На рынке начались масштабные работы по благоустройству: вырубается лес под капитальное строительство. Но никто не говорит зачем. Приехали десятки новых иностранных работников. В частных разговорах продавцы говорят, что скоро откроются, в чатах начали приглашать других торговцев в Кременкуль. А на рынке, который сейчас временно в поселке Пригородный, все начали готовиться к переезду», — рассказали URA.RU местные жители. По их словам, торговцы в лицо им заявляют, что у них все куплено, и они здесь хозяева. Жители считают, что в настоящее время на территории поселка формируется полноценный национальный анклав, причем, приезжие откровенно не соблюдают правила поведения и законы РФ. Они недоумевают, почему власти района допускают функционирование рынка. URA.RU связалось с главой Сосновского района Евгением Вагановым. По его словам, работа рынка приостановлена по настоящий момент. Разрешение возобновить торговлю он никому не выдавал. Он отметил, что в настоящее время рынок пустует. Ни о каком расширении или переезде торговцев в поселок говорить не приходится. При этом местные уже отправили обращение в следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, они против подобного соседства, и будут отстаивать территории поселка. Решение о переносе рынка с улицы Братьев Кашириных в Кременкуль было принято летом прошлого года. При этом для его размещения в поселке было вырублено несколько гектаров леса. Кроме этого, местные начали жаловаться на продавцов. Был зафиксирован случай, когда один из них стал приставать к ребенку. По итогу проверкой рынка занялись правоохранительные структуры. И в ноябре того же года его работа была приостановлена. Рынок перенесли из Кременкуля в район поселка Пригородный, а в отношении владельца возбудили уголовное дело.