Установлена предполагаемая личность кислотного маньяка в Москве

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У задержанного изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью, пишет Shot Фото:

В Москве установлена предполагаемая личность «кислотного маньяка», который с химикатами нападал на женщин. Им оказался инженер и педагог Андрей.

«Предполагаемым „кислотным маньяком“ из Монино оказался инженер и педагог по имени Андрей», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемый, которого задержали по подозрению в нападении на женщин с химикатами, — это 31-летний местный житель. У него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью.

Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории, но сейчас он официально безработный. Он увлекается химией и подписан на различные тематические паблики. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино, и его знали многие. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека, передали в telegram-канале.

В районе Монино в Подмосковье незнакомец нападал на женщин, обливая их кислотой. За два дня было три нападения, пострадавшие получили ожоги. Подозреваемый был задержан.

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В Москве установлена предполагаемая личность «кислотного маньяка», который с химикатами нападал на женщин. Им оказался инженер и педагог Андрей. «Предполагаемым „кислотным маньяком“ из Монино оказался инженер и педагог по имени Андрей», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемый, которого задержали по подозрению в нападении на женщин с химикатами, — это 31-летний местный житель. У него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории, но сейчас он официально безработный. Он увлекается химией и подписан на различные тематические паблики. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино, и его знали многие. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека, передали в telegram-канале. В районе Монино в Подмосковье незнакомец нападал на женщин, обливая их кислотой. За два дня было три нападения, пострадавшие получили ожоги. Подозреваемый был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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