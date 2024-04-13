Установлена предполагаемая личность кислотного маньяка в Москве

13 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

У задержанного изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью, пишет Shot Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве установлена предполагаемая личность «кислотного маньяка», который с химикатами нападал на женщин. Им оказался инженер и педагог Андрей. «Предполагаемым „кислотным маньяком“ из Монино оказался инженер и педагог по имени Андрей», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемый, которого задержали по подозрению в нападении на женщин с химикатами, — это 31-летний местный житель. У него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории, но сейчас он официально безработный. Он увлекается химией и подписан на различные тематические паблики. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино, и его знали многие. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека, передали в telegram-канале. В районе Монино в Подмосковье незнакомец нападал на женщин, обливая их кислотой. За два дня было три нападения, пострадавшие получили ожоги. Подозреваемый был задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве установлена предполагаемая личность «кислотного маньяка», который с химикатами нападал на женщин. Им оказался инженер и педагог Андрей. «Предполагаемым „кислотным маньяком“ из Монино оказался инженер и педагог по имени Андрей», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемый, которого задержали по подозрению в нападении на женщин с химикатами, — это 31-летний местный житель. У него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории, но сейчас он официально безработный. Он увлекается химией и подписан на различные тематические паблики. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино, и его знали многие. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека, передали в telegram-канале. В районе Монино в Подмосковье незнакомец нападал на женщин, обливая их кислотой. За два дня было три нападения, пострадавшие получили ожоги. Подозреваемый был задержан.