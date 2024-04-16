В кресло вице-мэра Екатеринбурга продвигают главу района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, ноженко дмитрий, сибирцева екатерина, першин виталий
По одной из версий, влияние на процесс пытается оказать Дмитрий Ноженко Фото:

На пост замглавы Екатеринбурга по соцполитике, который покидает Екатерина Сибирцева, лоббируют главу Ленинского района Элену Беруашвили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «серому дому».

«Разговоры, что Беруашвили может сменить Сибирцеву, ходят уже несколько дней. Преимущественно — на третьем этаже администрации (где располагаются кабинеты начальников — прим. ред.)», — поделился собеседник. Второй источник агентства уточнил, что, по его данным, «все пока на уровне разговоров».

По одной из версий, предложить главе города Алексею Орлову кандидатуру Беруашвили мог вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков (ГК «Ренова»). Ленинский и Академический район называют территорией его влияния, оба района входят в состав одномандатного округа, по которому избран Маслаков, он на постоянной основе поддерживает там социальные и политические проекты. Получить комментарий Маслакова к моменту публикации не удалось. В пресс-службе районной администрации обсуждать ситуацию отказались.

Новость по теме
Вице-мэр Екатеринбурга готовится к жизни на две страны после отставки

Беруашвили работает в Ленинской администрации больше 20 лет. В 2002—2013 годах она возглавляла районное управление образования, затем стала замом главы района по соцполитике. Префектом Беруашвили назначили в декабре 2021-го — после несколько месяцев работы в этом статусе с приставкой «и. о.». Беруашвили сменила Дмитрия Ноженко, ставшего вице-мэром по торговле. По одной из версий, он также пытается предложить Орлову кандидатуру соратницы.

Последним рабочим днем Сибирцевой в мэрии будет 19 апреля. Она увольняется по семейным обстоятельствам. Временно исполнять обязанности замглавы будет начальник департамента образования Константин Шевченко. Собеседники агентства расходятся, насколько реальны его шансы стать полновесным вице-мэром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пост замглавы Екатеринбурга по соцполитике, который покидает Екатерина Сибирцева, лоббируют главу Ленинского района Элену Беруашвили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «серому дому». «Разговоры, что Беруашвили может сменить Сибирцеву, ходят уже несколько дней. Преимущественно — на третьем этаже администрации (где располагаются кабинеты начальников — прим. ред.)», — поделился собеседник. Второй источник агентства уточнил, что, по его данным, «все пока на уровне разговоров». По одной из версий, предложить главе города Алексею Орлову кандидатуру Беруашвили мог вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков (ГК «Ренова»). Ленинский и Академический район называют территорией его влияния, оба района входят в состав одномандатного округа, по которому избран Маслаков, он на постоянной основе поддерживает там социальные и политические проекты. Получить комментарий Маслакова к моменту публикации не удалось. В пресс-службе районной администрации обсуждать ситуацию отказались. Беруашвили работает в Ленинской администрации больше 20 лет. В 2002—2013 годах она возглавляла районное управление образования, затем стала замом главы района по соцполитике. Префектом Беруашвили назначили в декабре 2021-го — после несколько месяцев работы в этом статусе с приставкой «и. о.». Беруашвили сменила Дмитрия Ноженко, ставшего вице-мэром по торговле. По одной из версий, он также пытается предложить Орлову кандидатуру соратницы. Последним рабочим днем Сибирцевой в мэрии будет 19 апреля. Она увольняется по семейным обстоятельствам. Временно исполнять обязанности замглавы будет начальник департамента образования Константин Шевченко. Собеседники агентства расходятся, насколько реальны его шансы стать полновесным вице-мэром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...