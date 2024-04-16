В кресло вице-мэра Екатеринбурга продвигают главу района

По одной из версий, влияние на процесс пытается оказать Дмитрий Ноженко Фото: Илья Московец © URA.RU

На пост замглавы Екатеринбурга по соцполитике, который покидает Екатерина Сибирцева, лоббируют главу Ленинского района Элену Беруашвили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «серому дому».

«Разговоры, что Беруашвили может сменить Сибирцеву, ходят уже несколько дней. Преимущественно — на третьем этаже администрации (где располагаются кабинеты начальников — прим. ред.)», — поделился собеседник. Второй источник агентства уточнил, что, по его данным, «все пока на уровне разговоров».

По одной из версий, предложить главе города Алексею Орлову кандидатуру Беруашвили мог вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков (ГК «Ренова»). Ленинский и Академический район называют территорией его влияния, оба района входят в состав одномандатного округа, по которому избран Маслаков, он на постоянной основе поддерживает там социальные и политические проекты. Получить комментарий Маслакова к моменту публикации не удалось. В пресс-службе районной администрации обсуждать ситуацию отказались.

Беруашвили работает в Ленинской администрации больше 20 лет. В 2002—2013 годах она возглавляла районное управление образования, затем стала замом главы района по соцполитике. Префектом Беруашвили назначили в декабре 2021-го — после несколько месяцев работы в этом статусе с приставкой «и. о.». Беруашвили сменила Дмитрия Ноженко, ставшего вице-мэром по торговле. По одной из версий, он также пытается предложить Орлову кандидатуру соратницы.

Последним рабочим днем Сибирцевой в мэрии будет 19 апреля. Она увольняется по семейным обстоятельствам. Временно исполнять обязанности замглавы будет начальник департамента образования Константин Шевченко. Собеседники агентства расходятся, насколько реальны его шансы стать полновесным вице-мэром.