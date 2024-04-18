Пермские медики обратились к Путину из-за отсутствия выплат. Видео

18 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Фельдшеры считают, что правительство поступило несправедливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники скорой медицинской помощи Пермского края записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Они не согласны с тем, что им, в отличие от других врачей, не положены социальные выплаты. Видео опубликовал telegram-канал «Парма-Новости». «Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются сотрудники СМП города Кудымкара с населением менее 50 тысяч человек. По постановлению правительства №343 от 20 марта 2024 года работники скорой медицинской помощи не получают выплаты. Мы считаем, что это несправедливо», — сказано в обращении. Медики уточнили, ранее президент заявлял, что все врачи в городах с населением менее 50 тысяч человек будут получать 50 тысяч рублей, а фельдшеры — 30 тысяч рублей. Но в постановлении №343 о выплатах фельдшерам ничего не сказано, и деньги они не получают. Сотрудники СМП в завершении видео просят президента пересмотреть постановление, так как считают его несправедливым по отношению к ним. Такое же обращение записали медики из Очера и других регионов страны. Их видео опубликовал портал 59.ru. Издание обратилось за комментарием в краевой минздрав, но в ведомстве ответили, что это должны решать на федеральном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники скорой медицинской помощи Пермского края записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Они не согласны с тем, что им, в отличие от других врачей, не положены социальные выплаты. Видео опубликовал telegram-канал «Парма-Новости». «Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются сотрудники СМП города Кудымкара с населением менее 50 тысяч человек. По постановлению правительства №343 от 20 марта 2024 года работники скорой медицинской помощи не получают выплаты. Мы считаем, что это несправедливо», — сказано в обращении. Медики уточнили, ранее президент заявлял, что все врачи в городах с населением менее 50 тысяч человек будут получать 50 тысяч рублей, а фельдшеры — 30 тысяч рублей. Но в постановлении №343 о выплатах фельдшерам ничего не сказано, и деньги они не получают. Сотрудники СМП в завершении видео просят президента пересмотреть постановление, так как считают его несправедливым по отношению к ним. Такое же обращение записали медики из Очера и других регионов страны. Их видео опубликовал портал 59.ru. Издание обратилось за комментарием в краевой минздрав, но в ведомстве ответили, что это должны решать на федеральном уровне.