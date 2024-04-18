В Перми появятся новые маршруты и изменится движение транспорта. Инфографика

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Виды города. Пермь, автобус, виды перми, нацпроект
На некоторых маршрутах будет больше рейсов Фото:

К 2025 году транспортную систему Перми ждут изменения, которые коснутся всех районов города. Появятся новые маршруты, а старые поменяют движение, сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта.

«Представили предложения по изменению маршрутов в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах на 2025 год. Новые транспортные связи и снижение времени ожидания маршрутов», — сказано в сообщении.

Больше всего изменений коснется маршрутов Свердловского района. На автобусах №7, 19, 51 и 59 увеличат количество рейсов. Автобус №74 будет ходить по улице Крисанова и Чкалова. Маршруты №19 и 30, а также №5 и 25 соединят. А в микрорайоне Крохалева маршрутные такси №4т и 11т заменят автобусом №31.

В Мотовилихинском районе маршрутную сеть будут менять в два этапа. Сначала автобус №13 продлят до улицы Ушинского, №67 запустят по улице Пушкина, №68 и 10 объединят. Затем после строительства дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят» автобус №11 продлят до микрорайона Висим, №33 — до проспекта Ивинский, а №13 до микрорайона Садовый.

В Орджоникидзевском районе автобус №22 будет заезжать на Банную гору, №48 пойдете через микрорайон Январский. При этом №73 также будет следовать через микрорайон Январский, но непрерывно.

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К 2025 году транспортную систему Перми ждут изменения, которые коснутся всех районов города. Появятся новые маршруты, а старые поменяют движение, сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта. «Представили предложения по изменению маршрутов в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах на 2025 год. Новые транспортные связи и снижение времени ожидания маршрутов», — сказано в сообщении. Больше всего изменений коснется маршрутов Свердловского района. На автобусах №7, 19, 51 и 59 увеличат количество рейсов. Автобус №74 будет ходить по улице Крисанова и Чкалова. Маршруты №19 и 30, а также №5 и 25 соединят. А в микрорайоне Крохалева маршрутные такси №4т и 11т заменят автобусом №31. В Мотовилихинском районе маршрутную сеть будут менять в два этапа. Сначала автобус №13 продлят до улицы Ушинского, №67 запустят по улице Пушкина, №68 и 10 объединят. Затем после строительства дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят» автобус №11 продлят до микрорайона Висим, №33 — до проспекта Ивинский, а №13 до микрорайона Садовый. В Орджоникидзевском районе автобус №22 будет заезжать на Банную гору, №48 пойдете через микрорайон Январский. При этом №73 также будет следовать через микрорайон Январский, но непрерывно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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