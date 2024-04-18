18 апреля 2024

Трое челябинских хоккеистов сыграют в плей-офф НХЛ

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
По ходу плей-офф НХЛ челябинские хоккеисты могут сыграть против друг друга Фото:

Сразу трое челябинских хоккеистов, Евгений Кузнецов (Флорида Пантерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс) и Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), сыграют в плей-офф НХЛ. Согласно турнирной таблице, их команды вошли в зону кубковых матчей.

По итогам регулярного сезона «Флорида» с Кузнецовым в составе расположилась на третьем месте восточной конференции. И теперь сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выступает россиянин Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром «регулярки», набрав 144 очка. Панарин выйдет на лед против Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». А «Колорадо» Ничушкина в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс».

Еще один уроженец Челябинской области в НХЛ Евгений Малкин, к сожалению, не сможет в этом году побороться за Кубок Стенли. «Питсбург Пингвинз», в составе которого выступает россиянин, не попал в зону плей-офф, заняв 10 место в восточной конференции.

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Сразу трое челябинских хоккеистов, Евгений Кузнецов (Флорида Пантерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс) и Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), сыграют в плей-офф НХЛ. Согласно турнирной таблице, их команды вошли в зону кубковых матчей. По итогам регулярного сезона «Флорида» с Кузнецовым в составе расположилась на третьем месте восточной конференции. И теперь сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выступает россиянин Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром «регулярки», набрав 144 очка. Панарин выйдет на лед против Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». А «Колорадо» Ничушкина в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс». Еще один уроженец Челябинской области в НХЛ Евгений Малкин, к сожалению, не сможет в этом году побороться за Кубок Стенли. «Питсбург Пингвинз», в составе которого выступает россиянин, не попал в зону плей-офф, заняв 10 место в восточной конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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