Трое челябинских хоккеистов сыграют в плей-офф НХЛ

19 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

По ходу плей-офф НХЛ челябинские хоккеисты могут сыграть против друг друга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сразу трое челябинских хоккеистов, Евгений Кузнецов (Флорида Пантерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс) и Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), сыграют в плей-офф НХЛ. Согласно турнирной таблице, их команды вошли в зону кубковых матчей. По итогам регулярного сезона «Флорида» с Кузнецовым в составе расположилась на третьем месте восточной конференции. И теперь сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выступает россиянин Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром «регулярки», набрав 144 очка. Панарин выйдет на лед против Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». А «Колорадо» Ничушкина в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс». Еще один уроженец Челябинской области в НХЛ Евгений Малкин, к сожалению, не сможет в этом году побороться за Кубок Стенли. «Питсбург Пингвинз», в составе которого выступает россиянин, не попал в зону плей-офф, заняв 10 место в восточной конференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу трое челябинских хоккеистов, Евгений Кузнецов (Флорида Пантерз), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс) и Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), сыграют в плей-офф НХЛ. Согласно турнирной таблице, их команды вошли в зону кубковых матчей. По итогам регулярного сезона «Флорида» с Кузнецовым в составе расположилась на третьем месте восточной конференции. И теперь сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выступает россиянин Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром «регулярки», набрав 144 очка. Панарин выйдет на лед против Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». А «Колорадо» Ничушкина в первом раунде сыграет с «Виннипег Джетс». Еще один уроженец Челябинской области в НХЛ Евгений Малкин, к сожалению, не сможет в этом году побороться за Кубок Стенли. «Питсбург Пингвинз», в составе которого выступает россиянин, не попал в зону плей-офф, заняв 10 место в восточной конференции.