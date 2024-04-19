Активист просят максимальную помощь в поисках девочки (архивное фото)
В Сысерти (Свердловская область) 18 апреля пропала 13-летняя Елена. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
«Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, была одета в сине-голубые джинсы, белые кроссовки, с собой была сумка бежевого цвета с черной надписью», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России Сысертский. Активисты просят всех, кто располагает информацией, обращаться по телефону +7(343)746-83-81 или 112.
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