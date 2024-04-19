Происшествия Под Екатеринбургом третий день ищут пропавшую школьницу. Фото 20 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 + Активист просят максимальную помощь в поисках девочки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) 18 апреля пропала 13-летняя Елена. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, была одета в сине-голубые джинсы, белые кроссовки, с собой была сумка бежевого цвета с черной надписью», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда. Розыском пропавшей занимается МО МВД России Сысертский. Активисты просят всех, кто располагает информацией, обращаться по телефону +7(343)746-83-81 или 112. Поисковый отряд «Прорыв» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Сысерти (Свердловская область) 18 апреля пропала 13-летняя Елена. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, была одета в сине-голубые джинсы, белые кроссовки, с собой была сумка бежевого цвета с черной надписью», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда. Розыском пропавшей занимается МО МВД России Сысертский. Активисты просят всех, кто располагает информацией, обращаться по телефону +7(343)746-83-81 или 112. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям