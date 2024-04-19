19 апреля 2024

Под Екатеринбургом третий день ищут пропавшую школьницу. Фото

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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, осень, школьница
Активист просят максимальную помощь в поисках девочки (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 18 апреля пропала 13-летняя Елена. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, была одета в сине-голубые джинсы, белые кроссовки, с собой была сумка бежевого цвета с черной надписью», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда.

Розыском пропавшей занимается МО МВД России Сысертский. Активисты просят всех, кто располагает информацией, обращаться по телефону +7(343)746-83-81 или 112.

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В Сысерти (Свердловская область) 18 апреля пропала 13-летняя Елена. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, была одета в сине-голубые джинсы, белые кроссовки, с собой была сумка бежевого цвета с черной надписью», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда. Розыском пропавшей занимается МО МВД России Сысертский. Активисты просят всех, кто располагает информацией, обращаться по телефону +7(343)746-83-81 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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