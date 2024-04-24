Nike и Adidas судятся из-за трех полосок на брюках

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Магазин Nike. Екатеринбург, адидас, adidas
Adidas и Nike дошли до суда из-за рисунка трех полосок на товарах их брендов Фото:

В Германии Высший региональный суд Дюссельдорфа начала апелляционный процесс по спору между компаниями по производству спортивных товаров Adidas и Nike из-за схожих полосок на товарах брендов. Об этом сообщила газета Zeit.

«Причиной споров стали три параллельные полосы известной торговой марки Adidas. Из-за того, что некоторые брюки Nike, предположительно, были слишком похожи на ее собственный дизайн, в 2022 году компания из Херцогенаураха столкнулась с нарушением защиты товарного знака», — передает газета. В результате этого суд Дюссельдорфа вынес постановление, согласно которому Nike запрещается предлагать покупателям в ФРГ пять конкретных пар брюк с полосками.

В свою очередь, американская компания подала апелляцию. Она посчитала доводы бренда Adidas насчет полос очень узкими, потому что сам дизайн «очень распространенный и простой».

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В Германии Высший региональный суд Дюссельдорфа начала апелляционный процесс по спору между компаниями по производству спортивных товаров Adidas и Nike из-за схожих полосок на товарах брендов. Об этом сообщила газета Zeit. «Причиной споров стали три параллельные полосы известной торговой марки Adidas. Из-за того, что некоторые брюки Nike, предположительно, были слишком похожи на ее собственный дизайн, в 2022 году компания из Херцогенаураха столкнулась с нарушением защиты товарного знака», — передает газета. В результате этого суд Дюссельдорфа вынес постановление, согласно которому Nike запрещается предлагать покупателям в ФРГ пять конкретных пар брюк с полосками. В свою очередь, американская компания подала апелляцию. Она посчитала доводы бренда Adidas насчет полос очень узкими, потому что сам дизайн «очень распространенный и простой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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