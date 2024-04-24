Nike и Adidas судятся из-за трех полосок на брюках

24 апреля 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Adidas и Nike дошли до суда из-за рисунка трех полосок на товарах их брендов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Германии Высший региональный суд Дюссельдорфа начала апелляционный процесс по спору между компаниями по производству спортивных товаров Adidas и Nike из-за схожих полосок на товарах брендов. Об этом сообщила газета Zeit. «Причиной споров стали три параллельные полосы известной торговой марки Adidas. Из-за того, что некоторые брюки Nike, предположительно, были слишком похожи на ее собственный дизайн, в 2022 году компания из Херцогенаураха столкнулась с нарушением защиты товарного знака», — передает газета . В результате этого суд Дюссельдорфа вынес постановление, согласно которому Nike запрещается предлагать покупателям в ФРГ пять конкретных пар брюк с полосками. В свою очередь, американская компания подала апелляцию. Она посчитала доводы бренда Adidas насчет полос очень узкими, потому что сам дизайн «очень распространенный и простой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии Высший региональный суд Дюссельдорфа начала апелляционный процесс по спору между компаниями по производству спортивных товаров Adidas и Nike из-за схожих полосок на товарах брендов. Об этом сообщила газета Zeit. «Причиной споров стали три параллельные полосы известной торговой марки Adidas. Из-за того, что некоторые брюки Nike, предположительно, были слишком похожи на ее собственный дизайн, в 2022 году компания из Херцогенаураха столкнулась с нарушением защиты товарного знака», — передает газета. В результате этого суд Дюссельдорфа вынес постановление, согласно которому Nike запрещается предлагать покупателям в ФРГ пять конкретных пар брюк с полосками. В свою очередь, американская компания подала апелляцию. Она посчитала доводы бренда Adidas насчет полос очень узкими, потому что сам дизайн «очень распространенный и простой».