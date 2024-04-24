Сотрудники ГИБДД организовали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) 24 апреля автобус с 15 пассажирами попал в ДТП с иномаркой под управлением 58-летней женщины. В результате аварии пострадала водитель иномарки, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель автомобиля Renault, женщина 1966 года рождения, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автобусу ПАЗ, где находилось 15 человек, под управлением мужчины, 1986 года рождения, вследствие чего допустила с ним столкновение. В результате аварии водитель иномарки госпитализирована», — следует из сообщения.

Автоинспекторы организовали проверку на месте происшествия. «Движение транспорта на данном участке не затруднено», — отметили в ведомстве.