Бойцы ВС РФ из Приморья провели вооруженное наступление против опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении, применив тактику «огневой карусели». Об этом рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным «Сокол».
«Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач», — передает слова командира телеканал «Звезда». Он добавил, что танковые экипажи Т-80БВМ из Приморья успешно нейтрализовали солдат ВСУ, проявив высокое мастерство в бою.
Военные работают слаженно, распределяя удары по целям с расстояния 700-1000 метров. Танкисты эффективно подавляют позиции ВСУ, обеспечивая поддержку пехоте. Данные разведки подтверждают уничтожение украинского опорного пункта на границе Запорожья и Донецкой Народной Республики.
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