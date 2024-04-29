В мире Украина Бойцы ВС РФ из Приморья устроили ВСУ «огневую карусель» 29 апреля 2024 в 09:13 Размер текста - 17 + Танковые экипажи ВС РФ нейтрализовали солдат ВСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВС РФ из Приморья провели вооруженное наступление против опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении, применив тактику «огневой карусели». Об этом рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным «Сокол». «Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач», — передает слова командира телеканал «Звезда». Он добавил, что танковые экипажи Т-80БВМ из Приморья успешно нейтрализовали солдат ВСУ, проявив высокое мастерство в бою. Военные работают слаженно, распределяя удары по целям с расстояния 700-1000 метров. Танкисты эффективно подавляют позиции ВСУ, обеспечивая поддержку пехоте. Данные разведки подтверждают уничтожение украинского опорного пункта на границе Запорожья и Донецкой Народной Республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы ВС РФ из Приморья провели вооруженное наступление против опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении, применив тактику «огневой карусели». Об этом рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным «Сокол». «Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач», — передает слова командира телеканал «Звезда». Он добавил, что танковые экипажи Т-80БВМ из Приморья успешно нейтрализовали солдат ВСУ, проявив высокое мастерство в бою. Военные работают слаженно, распределяя удары по целям с расстояния 700-1000 метров. Танкисты эффективно подавляют позиции ВСУ, обеспечивая поддержку пехоте. Данные разведки подтверждают уничтожение украинского опорного пункта на границе Запорожья и Донецкой Народной Республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям