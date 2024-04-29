В Британии признали, что санкции против России не работают

Британский депутат Болдуин признала, что санкции против России не эффективны

29 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции оказались неэффективными, заявила Харриет Болдуин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России не работают, а Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает, что экономика РФ станет одной из сильнейших в мире. Об этом заявила председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин. «Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики… МВФ предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик», — заявила Харриет Болдуин. Ее слова приводит газета Financial Times . Она считает, что чем дольше работают санкции против РФ, то тем у нее появляются больше способов для их обхода. Потолок цены в 60 долларов за баррель не работает эффективно, признала глава комитета. Ранее Financial Times сообщала, что в 2023 году Россия получала вчетверо больше налогов от европейских банков, которые продолжают работать в стране. Сумма налогов оказалась больше, чем до начала спецоперации. Больше всего отдал в казну австрийский Raiffeisen Bank International. Недавно Великобритания и США расширили санкции против России в сфере торговли металлами. Теперь Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия и меди на складах за счет поставок сырья из России, передает VSE42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкции в отношении России не работают, а Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает, что экономика РФ станет одной из сильнейших в мире. Об этом заявила председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин. «Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики… МВФ предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик», — заявила Харриет Болдуин. Ее слова приводит газета Financial Times. Она считает, что чем дольше работают санкции против РФ, то тем у нее появляются больше способов для их обхода. Потолок цены в 60 долларов за баррель не работает эффективно, признала глава комитета. Ранее Financial Times сообщала, что в 2023 году Россия получала вчетверо больше налогов от европейских банков, которые продолжают работать в стране. Сумма налогов оказалась больше, чем до начала спецоперации. Больше всего отдал в казну австрийский Raiffeisen Bank International. Недавно Великобритания и США расширили санкции против России в сфере торговли металлами. Теперь Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия и меди на складах за счет поставок сырья из России, передает VSE42.