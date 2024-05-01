В США объяснили, почему Путин не боится многомиллиардного пакета помощи Украине

Bloomberg: Путин не боится пакета помощи Украине от США

01 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Новый пакет венной помощи Украине не поможет Киеву в борьбе против РФ, передает Bloomberg Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не боится очередного пакета военной помощи, который США недавно согласовали для Украины. Связано это, в первую очередь, с тем, что Киев, вероятнее всего, до конца года потеряет еще часть своих территорий. С таким мнением выступили аналитики Bloomberg. «Путин не боится увеличения [военной помощи] Украины на 61 миллиард долларов. <…> Ближайшие месяцы будут весьма ужасными для Киева. Военной поддержки США будет недостаточно, чтобы ВСУ одержали победу в конфликте. Украина может потерять еще больше территорий до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью», — отметил журналист Bloomberg, профессор школы международных исследований Университета Хопкинса Хэл Брэндс. Аналитик подчеркнул, что украинские военные не имеют большого таланта при проведении военных операций. Поэтому военной поддержки со стороны США будет недостаточно, чтобы Украина смогла укрепить свою оборону. Кроме того, Вашингтон изменил тактику предоставления военной поддержки Украине. Теперь согласовать пакеты помощи становится все труднее. Особенно, если победу в предстоящих президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, добавил Брэндс. Кандидат в президенты Трамп неоднократно заявлял, что выступает против эскалации конфликта на Украине. Минобороны США предоставило Украине вооружения стоимостью на миллиарды долларов. Однако с каждым разом это становится делать все труднее, считают СМИ. Пентагон сталкивается с нехваткой вооружения, также отмечалось, что есть проблемы в цепочке поставок оружия Киеву. Ранее в военном ведомстве пообещали, что США выделят шесть миллиардов долларов на производство новых вооружений для Украины, передает RT. Западные генералы вынуждают украинскую сторону пойти на новое контрнаступление для получения помощи, сообщает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не боится очередного пакета военной помощи, который США недавно согласовали для Украины. Связано это, в первую очередь, с тем, что Киев, вероятнее всего, до конца года потеряет еще часть своих территорий. С таким мнением выступили аналитики Bloomberg. «Путин не боится увеличения [военной помощи] Украины на 61 миллиард долларов. <…> Ближайшие месяцы будут весьма ужасными для Киева. Военной поддержки США будет недостаточно, чтобы ВСУ одержали победу в конфликте. Украина может потерять еще больше территорий до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью», — отметил журналист Bloomberg, профессор школы международных исследований Университета Хопкинса Хэл Брэндс. Аналитик подчеркнул, что украинские военные не имеют большого таланта при проведении военных операций. Поэтому военной поддержки со стороны США будет недостаточно, чтобы Украина смогла укрепить свою оборону. Кроме того, Вашингтон изменил тактику предоставления военной поддержки Украине. Теперь согласовать пакеты помощи становится все труднее. Особенно, если победу в предстоящих президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, добавил Брэндс. Кандидат в президенты Трамп неоднократно заявлял, что выступает против эскалации конфликта на Украине. Минобороны США предоставило Украине вооружения стоимостью на миллиарды долларов. Однако с каждым разом это становится делать все труднее, считают СМИ. Пентагон сталкивается с нехваткой вооружения, также отмечалось, что есть проблемы в цепочке поставок оружия Киеву. Ранее в военном ведомстве пообещали, что США выделят шесть миллиардов долларов на производство новых вооружений для Украины, передает RT. Западные генералы вынуждают украинскую сторону пойти на новое контрнаступление для получения помощи, сообщает телеканал «Царьград».