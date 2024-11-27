Новейшая российская система вооружений «Орешник» способна кардинально изменить геополитическую обстановку в Европе, сообщил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко. По его словам, даже один удар этой системы может радикально повлиять на общественное мнение и политическую карту континента.
«Вся территория Европы попадает в зону его поражения, включая Лондон... Один „прилет“ в состоянии радикально изменить всю геополитическую ситуацию и настрой общественного мнения. Поставить их с головы на ноги», — написал Яковенко в статье для РИА Новости.
Замгендиректора также упомянул, что система «Орешник» может быть оснащена ядерными боеголовками. Отсутствие у США аналогичного вооружения может привести к неразумной ядерной риторике со стороны Запада. Эксперт подчеркнул необходимость переговоров о новой структуре европейской безопасности в свете возможных изменений.
В своем недавнем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина осуществила обстрелы территорий Курской и Брянской областей, используя американские ракеты большой дальности ATACMS и британские ракеты Storm Shadow. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
В качестве реакции на использование вооружений американского и британского производства 21 ноября Россия провела удар по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, где находится масштабный завод по производству ракетной техники и вооружений. Также было отмечено, что в ходе боевых действий состоялось испытание новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник», оснащенной безъядерной гиперзвуковой баллистической ракетой. Все цели ракеты были достигнуты, пишет «Царьград».
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