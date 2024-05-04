Священник: что обязательно нужно сделать на Пасху

Священник Ильяшенко: в Пасху необходимо сходить на причастие

04 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Священник Филипп Ильяшенко заявил, что в Пасху нельзя ругаться и грустить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В преддверии Пасхи священник московского Николо-Кузнецкого храма Филипп Ильяшенко поделился рекомендациями о том, как правильно провести праздник. По его словам, самым главным является поход на причастие в церковь. «На Пасху надо причаститься Святых Христовых Тайн на ночном или утреннем богослужении. Это самое главное», — заявил Ильяшенко. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Новость по теме Пасха 2024: что ни в коем случае нельзя делать в этот день Священник также напомнил о важности сохранения доброжелательности и хорошего настроения в этот день, отметив, что не следует ругаться и грустить. Он посоветовал сходить в гости или самому накрыть на стол дома в ожидании друзей. Отец Филипп подчеркнул, что верующим необходимо посетить пасхальное богослужение, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье, и посоветовал хорошо выспаться перед этим событием. «Ночное богослужение начинается с пасхальной заутрени, с крестного хода», — отметил священник. Начало службы в некоторых храмах запланировано на 23:30. Пасха является главным праздником для христиан. В этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа, что символизирует основу христианской веры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Пасхи священник московского Николо-Кузнецкого храма Филипп Ильяшенко поделился рекомендациями о том, как правильно провести праздник. По его словам, самым главным является поход на причастие в церковь. «На Пасху надо причаститься Святых Христовых Тайн на ночном или утреннем богослужении. Это самое главное», — заявил Ильяшенко. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Священник также напомнил о важности сохранения доброжелательности и хорошего настроения в этот день, отметив, что не следует ругаться и грустить. Он посоветовал сходить в гости или самому накрыть на стол дома в ожидании друзей. Отец Филипп подчеркнул, что верующим необходимо посетить пасхальное богослужение, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье, и посоветовал хорошо выспаться перед этим событием. «Ночное богослужение начинается с пасхальной заутрени, с крестного хода», — отметил священник. Начало службы в некоторых храмах запланировано на 23:30. Пасха является главным праздником для христиан. В этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа, что символизирует основу христианской веры.