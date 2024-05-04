Священник: что обязательно нужно сделать на Пасху

Священник Ильяшенко: в Пасху необходимо сходить на причастие
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Православная Пасха на территории Храма Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, пасха, куличи пасхальные, яйца крашенные
Священник Филипп Ильяшенко заявил, что в Пасху нельзя ругаться и грустить Фото:

В преддверии Пасхи священник московского Николо-Кузнецкого храма Филипп Ильяшенко поделился рекомендациями о том, как правильно провести праздник. По его словам, самым главным является поход на причастие в церковь.

«На Пасху надо причаститься Святых Христовых Тайн на ночном или утреннем богослужении. Это самое главное», — заявил Ильяшенко. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Священник также напомнил о важности сохранения доброжелательности и хорошего настроения в этот день, отметив, что не следует ругаться и грустить. Он посоветовал сходить в гости или самому накрыть на стол дома в ожидании друзей.

Отец Филипп подчеркнул, что верующим необходимо посетить пасхальное богослужение, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье, и посоветовал хорошо выспаться перед этим событием. «Ночное богослужение начинается с пасхальной заутрени, с крестного хода», — отметил священник. Начало службы в некоторых храмах запланировано на 23:30.

Пасха является главным праздником для христиан. В этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа, что символизирует основу христианской веры.

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В преддверии Пасхи священник московского Николо-Кузнецкого храма Филипп Ильяшенко поделился рекомендациями о том, как правильно провести праздник. По его словам, самым главным является поход на причастие в церковь. «На Пасху надо причаститься Святых Христовых Тайн на ночном или утреннем богослужении. Это самое главное», — заявил Ильяшенко. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Священник также напомнил о важности сохранения доброжелательности и хорошего настроения в этот день, отметив, что не следует ругаться и грустить. Он посоветовал сходить в гости или самому накрыть на стол дома в ожидании друзей. Отец Филипп подчеркнул, что верующим необходимо посетить пасхальное богослужение, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье, и посоветовал хорошо выспаться перед этим событием. «Ночное богослужение начинается с пасхальной заутрени, с крестного хода», — отметил священник. Начало службы в некоторых храмах запланировано на 23:30. Пасха является главным праздником для христиан. В этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа, что символизирует основу христианской веры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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