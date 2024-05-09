09 мая 2024

В зоне СВО погиб сержант из Пермского края Сергей Ощепков

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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, отпевание, свечи, траур, скорбь, прощание, утрата
Боец погиб в декабре 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Нытвы (Пермский край) Сергей Ощепков. О гибели сержанта сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

«Сержант Сергей Ощепков служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Погиб вблизи населенного пункта Авдеевка в ходе выполнения боевой задачи 7 декабря 2023 года», — сказано в сообщении.

Другие подробности о жизни бойца и его гибели не сообщаются. Похороны бойца состоялись 10 мая.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Нытвы (Пермский край) Сергей Ощепков. О гибели сержанта сообщили в администрации Нытвенского городского округа. «Сержант Сергей Ощепков служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Погиб вблизи населенного пункта Авдеевка в ходе выполнения боевой задачи 7 декабря 2023 года», — сказано в сообщении. Другие подробности о жизни бойца и его гибели не сообщаются. Похороны бойца состоялись 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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