В зоне СВО погиб сержант из Пермского края Сергей Ощепков

Боец погиб в декабре 2023 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Нытвы (Пермский край) Сергей Ощепков. О гибели сержанта сообщили в администрации Нытвенского городского округа.
«Сержант Сергей Ощепков служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Погиб вблизи населенного пункта Авдеевка в ходе выполнения боевой задачи 7 декабря 2023 года», — сказано в сообщении.
Другие подробности о жизни бойца и его гибели не сообщаются. Похороны бойца состоялись 10 мая.
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