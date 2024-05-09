09 мая 2024

В Пермском крае неизвестные украли флаги с могил участников СВО

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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, благоустройство, северное кладбище, деревянные кресты, дорожный каток
Флаги исчезли перед 9 мая Фото:

На кладбище в поселке Сылва (Пермский край) неизвестные убрали флаги с могил бойцов, погибших в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Наталья Сараева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ко мне обратилась жена погибшего героя на СВО десантника штурмовика. На кладбище, где находятся захоронения наших ребят, сорвали все флаги. Этот ужас творится в Пермском крае в поселке Сылва», — сообщила женщина.

Она добавила, что флаги сорвали за несколько дней до 9 мая. В комментариях к посту горожане предположили, что флаги украли, чтобы потом их перепродать.

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На кладбище в поселке Сылва (Пермский край) неизвестные убрали флаги с могил бойцов, погибших в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Наталья Сараева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратилась жена погибшего героя на СВО десантника штурмовика. На кладбище, где находятся захоронения наших ребят, сорвали все флаги. Этот ужас творится в Пермском крае в поселке Сылва», — сообщила женщина. Она добавила, что флаги сорвали за несколько дней до 9 мая. В комментариях к посту горожане предположили, что флаги украли, чтобы потом их перепродать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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