В Пермском крае неизвестные украли флаги с могил участников СВО

10 мая 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Флаги исчезли перед 9 мая Фото: Илья Московец © URA.RU На кладбище в поселке Сылва (Пермский край) неизвестные убрали флаги с могил бойцов, погибших в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Наталья Сараева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратилась жена погибшего героя на СВО десантника штурмовика. На кладбище, где находятся захоронения наших ребят, сорвали все флаги. Этот ужас творится в Пермском крае в поселке Сылва», — сообщила женщина. Она добавила, что флаги сорвали за несколько дней до 9 мая. В комментариях к посту горожане предположили, что флаги украли, чтобы потом их перепродать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На кладбище в поселке Сылва (Пермский край) неизвестные убрали флаги с могил бойцов, погибших в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Наталья Сараева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратилась жена погибшего героя на СВО десантника штурмовика. На кладбище, где находятся захоронения наших ребят, сорвали все флаги. Этот ужас творится в Пермском крае в поселке Сылва», — сообщила женщина. Она добавила, что флаги сорвали за несколько дней до 9 мая. В комментариях к посту горожане предположили, что флаги украли, чтобы потом их перепродать.