В Пермском крае неизвестные украли флаги с могил участников СВО

Флаги исчезли перед 9 мая
На кладбище в поселке Сылва (Пермский край) неизвестные убрали флаги с могил бойцов, погибших в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Наталья Сараева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ко мне обратилась жена погибшего героя на СВО десантника штурмовика. На кладбище, где находятся захоронения наших ребят, сорвали все флаги. Этот ужас творится в Пермском крае в поселке Сылва», — сообщила женщина.
Она добавила, что флаги сорвали за несколько дней до 9 мая. В комментариях к посту горожане предположили, что флаги украли, чтобы потом их перепродать.
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