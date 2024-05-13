Почти треть работающих россиян продолжат трудиться на пенсии

В России около трети работающих граждан продолжат трудиться после выхода на пенсию. Это следует из данных опроса сервиса «Авито Работа».
«Почти треть работающих россиян — 29% — продолжат трудиться даже после выхода на пенсию», — передает данные опроса РБК. Уточняется, что в исследовании участвовали более семи тысяч граждан. У них спрашивали, интересуются ли они размером своей будущей пенсии и намерены ли они жить на нее в дальнейшем.
Летом 2023 года сервис SuperJob провел свое исследование. В ходе опроса выяснилось, что все меньше россиян хотят работать после достижения пенсионного возраста.
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