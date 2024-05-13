13 мая 2024

В Челябинске за 7 млн выставили на продажу помещения детского спортклуба

© Служба новостей «URA.RU»
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За помещение в Курчатовском районе Челябинска продавец просит 7,8 млн Фото:

В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа.

Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей.

Продавец отметил, что помещение находится в собственности более пяти лет
Продавец отметил, что помещение находится в собственности более пяти лет

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В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито». Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа. Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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