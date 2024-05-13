В Челябинске за 7 млн выставили на продажу помещения детского спортклуба

14 мая 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

За помещение в Курчатовском районе Челябинска продавец просит 7,8 млн Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито». Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа. Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей. Продавец отметил, что помещение находится в собственности более пяти лет Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/universalnoe_pomeschenie_3908313738 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито». Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа. Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей.