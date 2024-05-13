В Челябинске за 7 млн выставили на продажу помещения детского спортклуба

В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа.
Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей.
Продавец отметил, что помещение находится в собственности более пяти лет
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В Челябинске ищут покупателя на помещения, где располагается детский спортивный клуб площадью 229 квадратных метров. Цена реализуемой площади — 7,8 млн рублей. Такая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продается универсальное помещение за 7 млн 800 тыс рублей по адресу проспект Победы, 292а. Коммерческое помещение с арендатором — детский спортивный клуб. Площадь — 229 квадратных метров» — сообщается на сайте «Авито». Продавец отмечает, что арендатор с действующим бизнесом в срок вносит платежи. У помещения имеется ремонт и отдельная входная группа. Ранее в Челябинске объявили о продаже офиса Сбербанка на улице Комарова. За реализуемый на торгах актив запросили 22 млн рублей.