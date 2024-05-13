13 мая 2024

В Челябинске перенесли концерт Jakone & AVG

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Новой датой концерта Jakone & AVG названо 24 октября Фото:

Концерт Jakone & AVG (настоящие имена — Арам Байталов и Валико Алексанян) в Челябинске, запланированный на 31 мая, перенесен на 24 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Jakone & AVG, заявленный на 31 мая, переносится на 24 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.

Изменение даты мероприятия произошло в связи с переносом выхода нового музыкального материала певцов. Релиз нового альбома запланирован на осень, сообщил URA.RU организатор.

Ранее в Челябинске перенесли концерт JONY. На изменение даты повлияли праздники и личные причины артиста и его агентства. Новая дата мероприятия осталась неизвестна.

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Концерт Jakone & AVG (настоящие имена — Арам Байталов и Валико Алексанян) в Челябинске, запланированный на 31 мая, перенесен на 24 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Jakone & AVG, заявленный на 31 мая, переносится на 24 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. Изменение даты мероприятия произошло в связи с переносом выхода нового музыкального материала певцов. Релиз нового альбома запланирован на осень, сообщил URA.RU организатор. Ранее в Челябинске перенесли концерт JONY. На изменение даты повлияли праздники и личные причины артиста и его агентства. Новая дата мероприятия осталась неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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