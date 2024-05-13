В Челябинске перенесли концерт Jakone & AVG

Концерт Jakone & AVG (настоящие имена — Арам Байталов и Валико Алексанян) в Челябинске, запланированный на 31 мая, перенесен на 24 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Jakone & AVG, заявленный на 31 мая, переносится на 24 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.
Изменение даты мероприятия произошло в связи с переносом выхода нового музыкального материала певцов. Релиз нового альбома запланирован на осень, сообщил URA.RU организатор.
Ранее в Челябинске перенесли концерт JONY. На изменение даты повлияли праздники и личные причины артиста и его агентства. Новая дата мероприятия осталась неизвестна.
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